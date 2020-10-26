Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Hakkari'de Açıklaması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Artık Hakkari, terörden her türlü şekilde temizlendiğini, kardeşlik ve sevgi ortamının, muhabbet iklimin en yoğun şekilde ortaya çıktığını hamdolsun ki bizlere müjdeliyor." dedi.

Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarının açılış programına katılmak üzere kente gelen Bakan Kasapoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve kurum amirleriyle bir araya gelen Kasapoğlu, bölgedeki yatırım ve hizmetleri değerlendirdi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, çok önemli bir organizasyon için kente geldiklerini söyledi.

Zap Suyu'nda ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarının yapılacağını belirten Kasapoğlu, "Artık Hakkari, terörden her türlü şekilde temizlendiğini, kardeşlik ve sevgi ortamının, muhabbet iklimin en yoğun şekilde ortaya çıktığını hamdolsun ki bizlere müjdeliyor. Burada her çeşit sporun özellikle doğa sporları, su sporları, kış sporları özelinde ve bunun yanında diğer branşların da hem günümüzde hem de önümüzdeki süreçte en güzel şekilde gerçekleşeceğine dair de pek çok çalışmamız, yatırımımız, müjdemiz var. Bu vesileyle sporun o değiştiren, dönüştüren ruhunu burada en güzel şekliyle ortaya çıkmasından dolayı duyduğum mutluluğu da ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"Amacımız kardeşlik ve sevgi iklimini daha yukarılara taşımak"

Hakkari ve ilçelerinde çok önemli projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını aktaran Kasapoğlu, yüzme havuzları ve çeşitli yatırımların Hakkari ve ilçelerinin dört bir köşesinde yükseldiğini vurguladı.

Yatırımlar sayesinde spor ruhunu Hakkari'de ve ilçelerinde daha yukarılara taşıyacaklarına inandığını ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Kentin güçlü potansiyelini göz önünde bulundurduğumuzda, hem tabana yayılmış spor anlayışıyla hem de yarınların yıldızlarını geliştirecek bir Hakkari'de, terörden ve kandan beslenenlere apayrı bir mesajı en güçlü şekilde vereceğimize inanıyoruz. Bu manada sporun ruhunu, gücünü ortaya çıkarma noktasındaki iş birliklerimiz devam edecek. Özellikle kış sporları noktasındaki potansiyel, bu manada yine Hakkari'de çalıştığımız kayak projesi, eğitim merkezi ve otel projesi de hızlı bir şekilde yükseliyor. Amacımız sporun ruhu doğrultusunda kardeşlik ve sevgi iklimini daha yukarılara taşımak. Çok farklı bir Hakkari var bugün. Bu iklim, bu güzel tablo, çok önemli bir sonuç. Bizlere yarınların çok daha aydınlık olacağını müjdeliyor. Bu anlamda güvenlik güçlerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

Ardından esnafı ziyaret eden Kasapoğlu, bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti, gençlere kitap hediye etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içinde oldukları müddetçe aşamayacakları hiçbir engelin olmadığını vurguladı.

Zap Suyu'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya değinen Kasapoğlu, "Bu etkinlik sadece bazılarına değil tüm dünyaya mesaj olacak. Buralarda artık çiçeklerin başka bir şekilde açtığını göstereceğiz. Başkalarının o kötü niyetlerinin son bulduğunu ifade edeceğiz. Onlara 'size buradan artık hiç bir fayda gelmez' diyeceğiz. Buranın o halis insanlarını artık istismar edemeyeceksiniz. Buna hiç bir şekilde geçit vermeyeceğiz. Gençlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ellerinden tutacağız." ifadelerini kullandı.