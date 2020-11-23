Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale'de - Son Dakika

Kasapoğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı düzenlenen İl Brifingi ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Daha sonra Kırıkkale Valisi Yunus Sezer 'i ziyaret eden Kasapoğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Kasapoğlu, bindiği golf arabası ile alanda incelemede bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kasapoğlu, Yeşil Vadi-Bisiklet Yolu-Obaköy'de, il protokolü tarafından karşılandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale 'de Yeşil Vadi-Bisiklet Yolu-Obaköy'de incelemelerde bulundu.

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