Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (3) - Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (3)
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Temel atılması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyüpsultan Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Temel atılması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyüpsultan Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'nde konuştu.
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14.08.2020 22:59:37. #1.12#
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