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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında Bursa'da yapılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:36 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında Bursa'da yapılacağını açıkladı.
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