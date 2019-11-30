Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında...
Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında... - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında Bursa'da yapılacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında..., System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında Bursa'da yapılacağını açıkladı.

Mehmet Kasapoğlu, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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