Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu 11. Genel Kurulu - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu 11. Genel Kurulu

07.08.2022 12:03
Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu 11. Genel Kurulu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın uluslararası kamuoyundaki gücünü artırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın uluslararası kamuoyundaki gücünü artırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kasapoğlu, Konya'da bir otelde düzenlenen, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu 11. Genel Kurulunda, katılımcılara seslendi.

İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını aktaran Kasapoğlu, federasyonun spor alanında yürüttüğü faaliyetleri çok önemsediklerini ve desteklediklerini vurguladı.

"Hepimiz bugünleri bekledik, beklediğimize de değdi"

Kasapoğlu, İslami Dayanışma Oyunları'nın himaye edilmesini çok değerli bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada bizlere düşen görev, bu çalışmanın uluslararası kamuoyundaki gücünü artırmaktır. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın ev sahibi olarak bu önemli misyonu yerine getirmek için çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Büyük bir heyecan ve gayretle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Oyunlarla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleriyle hamdolsun ki bugünlere geldik. Hepinizin gördüğü gibi oyunlar için Türkiye'mizde, Konya'mızda en güzel şekliyle hazır. Genel Koordinatörlüğümüzün, Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin, Milli Olimpiyat Komitesi ve sayısız hizmeti dokunan tüm kurum ve kuruluşlarımızın emekleriyle bu spor şölenine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hepimiz bugünleri bekledik, açıkçası beklediğimize de değdi."

2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti unvanına sahip Konya'nın her şehre nasip olmayacak bu ayrıcalığı hak eden ve bunu gururla taşıyan bir kent olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Gerek modern spor tesisleri gerek zengin kültürel birikimi ve değerleriyle İslami Dayanışma Oyunları ile arzuladığımız hedefleri gerçekleştirme adına Konya, büyük umutların ve yeni başlangıçların kapılarının aralandığı bir şehrimiz." diye konuştu.

"Dünyaya da örnek olmaya devam edeceğiz"

Kasapoğlu, Türkiye'nin uluslararası standartlarda tesislere sahip bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yüzlerce uluslararası spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Spor turizminde daha yükseklere olan yürüyüşümüz güçlü şekilde devam edecek. Sporcular ve misafirlerimizin hafızalarında unutulmaz bir ev sahipliği olacak spor organizasyonlarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Türkiye için çalışıp üretirken ortaya çıkardığımız eserlerin dünya sporuna da katkısının elbette farkındayız. Kararlı ve emin adımlarla gerçekleştirdiğimiz spor politikalarımız Türk sporuna güç kazandırmakla birlikte dünyaya da örnek olmaya devam edeceğiz."

Oyunlar, iş birliği ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlayacak

Birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine işaret eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Spor alanında üye ülkeler arasında çeşitli düzeylerde gelişen iş birliği ve dayanışmayı bugün bir kez daha burada görmekten, buna şahit olmaktan ayrı bir memnuniyet duyuyoruz. İslami Dayanışma Oyunları'nın bu iş birliği ve dayanışmanın güçlenmesine, daha büyük katkılar sağlayacağına da yürekten inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu organizasyona katılarak bizi onore eden tüm dost ve kardeş ülkelerin her daim yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye genelinde tüm spor imkanlarımızla sizlerle birlikte hareket etmekten büyük bir mutluluk duyacağımızı da özellikle ifade ediyorum. İnanıyorum ki İslam dünyasının birlikteliği, dostluğu ve kardeşliğine yönelik gerçekleştirdiklerimiz, sporun birleştiren gücünü esas alan İslami Dayanışma Oyunları'yla tüm dünyaya örnek teşkil edecek ve gelecek nesillere kuvvetli bir barışın ve dostluğun zeminini tesis edilecektir."

Bakan Kasapoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik olarak 5 Ağustos'ta yaptığı hava saldırılarını şiddetle kınadığını sözlerine ekledi.

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal ise federasyonun büyük hedeflerinin olduğunu söyledi.

Faysal, bu yıl son çeyreğinde yapacakları toplantıyla gelecek organizasyon için yol haritasını belirleyeceklerine işaret ederek, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliğinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Konya 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti imza töreni

Konuşmaların ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda da Konya 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti imza töreni gerçekleştirildi.

YORUMLAR
500
Başkan Altay: 'Türkiye'nin önemli bir tanıtımı gerçekleşecek' Başkan Altay: 'Türkiye'nin önemli bir tanıtımı gerçekleşecek' 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yapıldı 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yapıldı
Kaynak: AA

Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu 11. Genel Kurulu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:43 "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de artık bayram trafiği yaşanmayacak
11:19 Antalya açıklarında deprem! Çevre iller de hissetti
11:18 Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu
11:00 Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti
10:54 ODTÜ'lü öğrencilerden skandal adım! Şimdi de para karşılığı soyunmaya başladılar
10:41 Meryem Uzerli geçen yıllara rağmen yine gündem olmayı başardı
10:03 Rıdvan Dilmen'den siyah-beyazlıları keyfini kaçıracak yorum: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz
09:55 Yavuz Ağıralioğlu'nun "Müslüman olmayan Türk'e neden insan diyelim?" sözlerine Ümit Özdağ karşı çıktı
09:43 Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar
09:19 İstanbul'da 2 yaşındaki çocuk 8. kattan düşerek öldü! Annesinin çığlıklarıysa yürek yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 12:03:10. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu 11. Genel Kurulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement