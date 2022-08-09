5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

09.08.2022 23:03
5. İslami Dayanışma Oyunları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı tüm İslam alemine yakışır bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı tüm İslam alemine yakışır bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, Konya'da önemli bir organizasyona imza attıklarını belirtti.

Sporun çok önemli anlamları olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah sadece şehrimize ve ülkemize değil, tüm İslam alemine yaraşır bir organizasyona imza atacağız. Biliyoruz ki uluslararası spor organizasyonlarının sadece sportif etkinlik olmaktan öte anlamları var. Sporun birleştirici gücü böyle organizasyonlarda daha fazla ön plana çıkıyor. Ülkelerimiz arasında bağın ve kardeşliğin gelişmesine vesile oluyor. Zira yeryüzü bugün barış ve esenliğe, selamete, kardeşçe birbirinin hukukunu korumaya hasrettir. Aşk ve sevginin vatanı, hoşgörünün temsilcisi Hazreti Mevlana'nın şehri Konya'dan bir kez daha duyurmak isteriz ki hayat dini olan İslam, barış ve esenlik ile eş anlamlıdır. Oyunlar da ilhamını ve ışığını İslam'ın bu barış ve kardeşliğe davet eden evrensel kutlu çağrısından almaktadır. "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli bir spor devrimine imza attıklarını ve binlerce tesisin yapımını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Ülke olarak son 20 senede hem sportif başarılarımız ve elde ettiğimiz madalyalar arttı hem de ülkemiz tüm branşlar için talep edilen bir spor ülkesi haline geldi. Her yıl 200'e yakın uluslararası spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyonların en önemlilerinden biri olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış seremonisi coşkusunu 56 ülkeden gelen misafirimizle, Konya'mızda buluşturuyor olmak, hakikaten bizim için büyük bir ayrıcalık. Oyunların İslam ülkelerinin spordaki varlığını ortaya koymanın önemli bir vesilesi olduğunun bilincindeyiz ve bu anlayışla oyunların saygınlığını güçlendirmeyi, çıtasını daha da yukarı taşımayı amaç edindik." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, oyunları düzenlemek için de büyük bir gayret ve heyecanla çalıştıklarını anlatarak, "Hem oyunlar boyunca kullanılacak hem de oyunlardan sonra ülkemiz ve dünya sporcularına hizmet edecek muhteşem eserleri Konya'mıza ve ülkemize kazandırdık. Tüm dünyaya İslam ülkelerinin sportif organizasyonlar alanındaki yetkinliğini gösterebilmenin gururunu yaşamaktayız. İnşallah tüm bu gayretlerin sonucunda Konya 2021, unutulmayacak bir spor şöleni olacak. Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye gelen siz değerli misafirlerimiz, inşallah ömür boyu mutlulukla anacağınız hatıralarla ülkemizden ayrılacaksınız." diye konuştu.

Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan, oyunların hazırlıklarını başından sonuna kadar yakından takip eden, ilgisini desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İslam İşbirliği Teşkilatımıza, İslami Dayanışma Spor Federasyonuna, uluslararası spor federasyonlarına teşekkür ediyorum. Katılımcı 56 ülkeye, sporcularımıza, antrenörlere, teknik ekiplere ve tüm basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Konya halkına ve görevli 2000 gönüllü gence de teşekkür eden Kasapoğlu, "Bu etkinliğin insanlığa mesajı sevgidir, merhamettir, şefkattir, dayanışmadır. Allah dirlik ve düzenimizi, kardeşlik hukukumuzu, sevgi ve merhametimizi daim kılsın ve kalplerimizi adaletten, merhametten, sevgiden ayırmasın. Bu vesileyle bir kez daha Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

YORUMLAR
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5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu 11. Genel Kurulu Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu 11. Genel Kurulu
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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