Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, İtalya 'nın Montesilvano şehrinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda toplam 10 madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere tebrik - Son Dakika

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