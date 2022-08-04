Bakan Kasapoğlu, Bakanlık bünyesinde 1017 sürekli işçi alınacağını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, Bakanlık bünyesinde 1017 sürekli işçi alınacağını açıkladı

04.08.2022 22:04
Bakan Kasapoğlu, Bakanlık bünyesinde 1017 sürekli işçi alınacağını açıkladı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1017 sürekli işçi alacaklarını açıkladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1017 sürekli işçi alacaklarını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 1017 işçi alınacağını açıkladı. Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada başvuruların, 08- 12 Ağustos 2022 tarihlerinde 'esube.iskur.gov.tr' internet adresi üzerinden elektronik ortamda, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden yapılabileceği belirtildi. İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü noter huzurunda yapılacağı aktarıldı.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri 'www.gsb.gov.tr' internet sitesinde ilan edilecek.


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Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 personel alacak! İşte kadrolar Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 personel alacak! İşte kadrolar Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 personel alacak
Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Bakanlık bünyesinde 1017 sürekli işçi alınacağını açıkladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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