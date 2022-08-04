Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri 'www.gsb.gov.tr' internet sitesinde ilan edilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada başvuruların, 08- 12 Ağustos 2022 tarihlerinde 'esube.iskur.gov.tr' internet adresi üzerinden elektronik ortamda, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden yapılabileceği belirtildi. İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü noter huzurunda yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Kasapoğlu, Bakanlık bünyesinde 1017 sürekli işçi alınacağını açıkladı - Son Dakika

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