Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki GSB yurdunda öğrenci ve velilere baklava ikram etti Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki GSB yurdunda öğrenci ve velilere baklava ikram etti Açıklaması

02.10.2022 11:18
Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki GSB yurdunda öğrenci ve velilere baklava ikram etti Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'daki bakanlık yurtlarına yerleşmek için gelen öğrenci ve ailelerine baklava ikramında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'daki bakanlık yurtlarına yerleşmek için gelen öğrenci ve ailelerine baklava ikramında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığından (GSB) yapılan açıklamaya göre, İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nı takip etmek üzere kentte bulunan Kasapoğlu, Bursa'daki Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu ile Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

GSB öğrenci yurtlarına yerleşmek için aileleriyle Bursa'ya gelen öğrenciler, karşılarında Kasapoğlu'nu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yurt bahçesinde bir araya geldiği üniversite öğrencilerine ve ailelerine "Yuvanıza hoş geldiniz." diyerek, eğitim-öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulunan Kasapoğlu, ziyaret sırasında öğrencilere ve onların yurtlara yerleşmesi için memleketlerinden gelen ailelerine elinde taşıdığı tepsiden baklava ikram etti.

Ziyareti sırasında öğrenciler ve velilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, ailelerin, "Çocuklarımız önce Allah'a, sonra sizlere emanet." demesi üzerine, "İçiniz rahat olsun. Öğrenci kardeşlerimizi yurtlarımızda evlerinizi aratmayacak şekilde misafir etmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Gözünüz arkada kalmasın. Çocuklarınız bizim de evlatlarımız, artık bizlere emanetler. Tertemiz, pırıl pırıl yurtları var. Allah evlatlarımızın yollarını, bahtlarını açık etsin." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, buluşmanın ardından öğrenciler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

YORUMLAR
500
4. Dünya Göçebe Oyunları 4. Dünya Göçebe Oyunları SPOR 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda final günü başladı SPOR 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda final günü başladı
Kaynak: AA

Dünya Göçebe Oyunları, Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki GSB yurdunda öğrenci ve velilere baklava ikram etti Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:39 Manchester United'ı yok eden Haaland, tarihe adını yazdırdı!
17:37 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap gecikmedi: Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır
17:07 Karısı ve kuryenin içinde bulunduğu durum kocayı şaşkına çevirdi!
16:58 Giresunspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
16:53 Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
16:52 Ordu'da babasının tüfeğiyle oynayan çocuk, kazara kız kardeşini vurarak öldürdü!
16:43 Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na gönderme: Bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor
16:38 Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un, 3 maçta ürettiği skor katkısı "Yok artık" dedirtti
16:33 Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı
16:20 Altın Portakal Film Festivali görkemli galayla başladı! 3 büyük ödül sahiplerine gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 18:02:03. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, Bursa'daki GSB yurdunda öğrenci ve velilere baklava ikram etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement