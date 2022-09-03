Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Adası'na yapılan saldırıyla ilgili Dursun Özbek'i aradı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Adası'na yapılan saldırıyla ilgili Dursun Özbek'i aradı

03.09.2022 18:12
Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Adası'na yapılan saldırıyla ilgili Dursun Özbek'i aradı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açılarak yapılan saldırıyla ilgili Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i telefonlar arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açılarak yapılan saldırıyla ilgili Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i telefonlar arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu görüşmede, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Ayrıca Kasapoğlu yayımladığı geçmiş olsun mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaşanan olayın sonrasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması içimizi rahatlatmıştır. Başta Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olmak üzere sarı-kırmızılı camiaya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Adası'na yapılan saldırıyla ilgili Dursun Özbek'i aradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Adası'na yapılan saldırıyla ilgili Dursun Özbek'i aradı - Son Dakika
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