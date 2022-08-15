5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

15.08.2022 15:50
5. İslami Dayanışma Oyunları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İran Spor ve Gençlik Bakanı Seyed Hamid Sajjadi'yle Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda sporcu köyünü ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İran Spor ve Gençlik Bakanı Seyed Hamid Sajjadi'yle Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda sporcu köyünü ziyaret etti.

Kasapoğlu ile Sajjadi, Türk ve İranlı sporcularla bir araya geldi. Bakanlar, sporcularla yakından ilgilenirken birlikte yemek yediler.

Bakan Kasapoğlu ile Seyed Hamid Sajjadi, daha sonra Gökmen Spor Kulübü Derneğinin özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin istihdamı için açtığı merkezi de ziyaret ettiler.

YORUMLAR
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Bakan Kasapoğlu, Voleybol Milli Takımı'nın maçını izledi Bakan Kasapoğlu, Voleybol Milli Takımı'nın maçını izledi Filenin Efeleri, İslami Dayanışma Oyunları'nda yarı finalde Filenin Efeleri, İslami Dayanışma Oyunları'nda yarı finalde
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Konya, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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