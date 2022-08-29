Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu milli yelkenci Artun Şenol'u tebrik etti - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu milli yelkenci Artun Şenol'u tebrik etti

29.08.2022 17:56
Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu milli yelkenci Artun Şenol'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsviçre'de düzenlenen IQ FOIL Gençler ve Küçükler Dünya Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde altın madalya kazanan milli yelkenci Artun Şenol'u kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsviçre'de düzenlenen IQ FOIL Gençler ve Küçükler Dünya Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde altın madalya kazanan milli yelkenci Artun Şenol'u kutladı.

Kasapoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İsviçre'deki Silvaplana Gölü'nde gerçekleşen IQ FOIL Gençler ve Küçükler Dünya Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Artun Şenol'u yürekten kutluyorum. Genç yaşında elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran milli yelkencimize başarılarının devamını diliyorum. Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu milli yelkenci Artun Şenol'u tebrik etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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