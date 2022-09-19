Bakan Kasapoğlu, Kınık Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kınık Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı.
Kasapoğlu ve beraberindekiler gençlik merkezinde incelemelerde bulundu, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Bakan Kasapoğlu daha sonra Kınık'ta bir kahvehanede vatandaşla çay içti, sohbet etti.
Ziyareti kapsamında Kasapoğlu, Bergama ilçesinde asırlık zeytin ağaçlarının içerisinde oluşturulan Zeytinpark'ta ve yapımı süren 500 kişilik öğrenci yurdunda da inceleme yaptı.
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