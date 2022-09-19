Ziyareti kapsamında Kasapoğlu, Bergama ilçesinde asırlık zeytin ağaçlarının içerisinde oluşturulan Zeytinpark'ta ve yapımı süren 500 kişilik öğrenci yurdunda da inceleme yaptı.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Kınık'ta bir kahvehanede vatandaşla çay içti, sohbet etti.

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Kasapoğlu, Kınık Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı - Son Dakika

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