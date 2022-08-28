Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da spor diplomasisi alanında görüşmeler yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da spor diplomasisi alanında görüşmeler yaptı

28.08.2022 11:00
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da spor diplomasisi alanında görüşmeler yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 9-18 Ağustos'ta Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda birçok ülkeden mevkidaşıyla görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 9-18 Ağustos'ta Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda birçok ülkeden mevkidaşıyla görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun Konya'da 56 ülkenin katıldığı organizasyonda yoğun bir spor diplomasisi gerçekleştirdiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Kasapoğlu, 4 binden fazla sporcunun mücadele ettiği oyunlar boyunca, yabancı ülkelerin temsilcileriyle gençlik ve spor alanında yapılacak çalışmalar ve iş birlikleri noktasında çeşitli temaslarda bulundu. Bakan Kasapoğlu oyunlar sürecinde; Özbekistan Spor Bakanı Adkham İkramov, Nijerya Gençlik ve Spor Bakanı Sunday Akın Dare, İran Spor ve Gençlik Bakanı Dr. Seyed Hamid Sajjadi, Birleşik Arap Emirlikleri Eğitim Bakanı ve Spor Genel İdaresi Başkanı Dr. Ahmad bin Abdullah Humaid Belhoul Al Falasi, Çad Gençlik, Spor ve Girişimciliği Geliştirme Bakanı Mahmoud Ali Seid, Malezya Gençlik ve Spor Bakanı Ahmad Faizal Bin Azumu, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik İşleri Bakanı Abdulrahman Al-Mutairi, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov, Afrika Milli Olimpiyat Komiteleri Başkanı Mustapha Berraf, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Suudi Arabistan Spor Bakanı ve ISSF Başkanı Prens Abdülaziz bin Türki Alfaisal bin Abdulaziz Al Saud ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ayrıca Konya 5.İslami Dayanışma Oyunları'na katılan ülkelerin Milli Olimpiyat Komiteleri Temsilcileriyle de çeşitli görüşmelere imza attı. Görüşmelerde ülkeler arasında gençlik ve spor zemininde yapılabilecek iş birlikleri gündeme gelirken tüm misafir ülkelerin heyetleri, Konya'daki organizasyonun ne kadar başarılı olduğunun altını çizdi."

YORUMLAR
500
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 43. randevuda Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 43. randevuda Konya'da omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı Konya'da omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da spor diplomasisi alanında görüşmeler yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:35 Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk F-16'larına S-300 hava savunma sistemliyle radar kilidi attı
10:29 Yasmin Erbil, bikinili pozlarını "Geri döndüm" notuyla paylaştı
09:48 AK Parti sahaya iniyor! Kararsız seçmenlerle görüşmek için "ikna ekipleri" kuruldu
09:41 Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralı var
09:25 Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...
09:21 Dinleme skandalı Yunanistan'da tozu dumana kattı! Muhalefet, Başbakan Miçotakis'in istifasını istiyor
09:11 Çorum Diyanet-Sen, Aleyna Tilki'yi hedef gösterdi: Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan Tilki'nin konseri iptal edilsin
08:59 ABD'de elektrikli araç dönemi başlıyor! Benzinli araçların satışı yasaklanıyor
08:55 Kahramanmaraş'ta korkunç trafik kazası! Ortadan ikiye ayrılan aracın içinde can veren eşini kaybeden kadının feryadı yürek dağladı
08:16 ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 11:00:39. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da spor diplomasisi alanında görüşmeler yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement