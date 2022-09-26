Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelişi
İşitme engelli sporcuların "Satranç Engel Tanımaz" sloganını işaret diliyle söylemesi
Bakan Kasapoğlu'nun "Satranç Engel Tanımaz" sloganını işaret diliyle söylemesi
Federasyon Başkanı Gülkız Tulay'ın konuşması
"Satranç Engel Tanımaz" tanıtımının barkovizyona yansıtılması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) uygulamaya koyacağı "Satranç Engel Tanımaz" projesinin tanıtımına katıldı. (1)
Son Dakika › Güncel › Kasapoğlu, 'Satranç Engel Tanımaz' projesini tanıttı - Son Dakika