Dünyada bir ilk olan "Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü"nün tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Dünyada bir ilk olan "Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü"nün tanıtımı yapıldı

26.09.2022 13:00
Dünyada bir ilk olan "Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü"nün tanıtımı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Satranç Engel Tanımaz" projesi kapsamında dünyada ilk olan "Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü'yle" Türkiye'nin uluslararası anlamda önemli bir adım attığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Satranç Engel Tanımaz" projesi kapsamında dünyada ilk olan "Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü'yle" Türkiye'nin uluslararası anlamda önemli bir adım attığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Cebeci Yurt Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, engelli sporcular ile davetliler katıldı.

Çok anlamlı bir törende buluştuklarını belirten Kasapoğlu, "Uluslararası anlamda da önemli bir farkındalık oluşturacak bir projenin tanıtımındayız. Türkiye her alanda gelişen ve iddiasını ortaya koyan bir ülke. Bu anlamlı toplantıyı özellikle burada gerçekleştiriyoruz. Bu yurtlar Türkiye'nin gururu. Bu yıl yurtlarımızda satranç seferberliği de başlatacağız. 850 binden fazla gencimiz satranca en güzel şekilde erişecek. Bu kapı satranç sporcularının her zaman emrinde, hizmetinde." dedi.

Hemen hemen her branşta yükselen bir başarı grafiğine sahip olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Kadınıyla, erkeğiyle, engellisiyle spora erişilebilirlik bizim için çok önemli. Spor turizmi ülkesi olma yönünde ilerliyoruz. Geçtiğimiz yıl 170'den fazla uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Bu yıl en prestijli organizasyonları düzenledik, düzenleyeceğiz. Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları gerçekleşti. Bu hafta perşembe günü Bursa İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağız. Bunlar bir anda olan işler değil, bu bir vizyonun sonucu. Bunun için bu süreçte olduğu gibi bundan sonra da en güçlü şekilde her branşa önem vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, satranç sporunun önemine de dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Satranca hep ayrı bir değer verdik. Bugünkü projenin yeni bir aşama olduğunu belirtmek istiyorum. 'Spor engel tanımaz.' diyoruz. Bu proje kapsamında pek çok çalışma gerçekleştirdik. Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü, gayretle, özenle, büyük bir emekle hazırlandı. Çok kıymetli ve özel bir çalışma. Ülkemizde bunun gerçekleşmesinin dünya nezdinde de apayrı bir önemi var. İşitme engelli satranç eğitim programı da bu projenin kapsamında olan bir çalışma. Ben bu gayreti, anlayışı çok değerli buluyorum. En başta federasyonumuza ve değerli başkanına, yöneticilerine, ekibine, bu projede emeği olan herkese, bakanlıktaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak satranca verdiğimiz önemle satranç malzeme dağıtımımız var. Hiç aksamadan, durmadan süren bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımız da il ziyaretlerinde gençlere takdim ettiği hediyelerde en önde geleni satrançtır. Her okula her eve satrancı ulaştırmayı görev bildik. Satrancı teşvik etmek için Milli Eğitim Bakanlığımızla da projelerimiz var. Buna yeni projeler ilave edeceğiz."

Bu projenin engelleri kaldırma noktasında yeni bir aşama olduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Bu proje, hayatın engel tanımadığın en büyük ispatıdır. Bu alandaki gayretlere hız verecek bir adım atıldı, hayırlı olmasını diliyorum Erişimin kolaylığını sağlamak ve fırsat eşitliğini sağlamayı bir görev olarak görüyoruz. İnşallah birlikte engelleri ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. Projemizin ülkemiz, gençlerimiz, sporcularımız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tulay: "Satrançta dünyada bir ilk olan işaret dili terminolojisini geliştirdik"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, dünya satranç tarihinde bir ilke imza atmalarının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Tulay, federasyon olarak özellikle son 10 yılda büyük bir ilerleme katettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Erişilebilirlik anlamında işitme engelli bireyleri kapsayan, satrançta dünyada bir ilk olan işaret dili terminolojisini geliştirdik. Deneyimli bir ekiple Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü'nü hayata geçiriyoruz. Bu sözlük, dünyada herhangi bir ülkede kendi dilinde kullanmak isteyenler için de yegane kaynak olacak. Sözlükle işitme engelli bireyler erişilebilinir dil malzemesine sahip olacak. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda eşit şekilde rakipleriyle mücadele edebilecekler. Ülkemizin uluslararası anlamda gurur duyacağı bir eser olan bu eser, tüm işitme engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Tanıtım toplantısının sonunda Gülkız Tulay, Bakan Kasapoğlu'na Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü'nü takdim etti. Bakan Kasapoğlu kitabı inceledikten sonra işitme engelli sporcularla fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyada bir ilk olan 'Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü'nün tanıtımı yapıldı - Son Dakika

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