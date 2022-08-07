Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "(İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları) Şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum" - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "(İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları) Şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum"

07.08.2022 11:09
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "(İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları) Şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu 11. Genel Kurulu'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu 11. Genel Kurulu'na katıldı. (1)

"5'inci İslami Dayanışma Oyunlarının ev sahibi olarak bu önemli misyonu yerine getirmek için çok ciddi bir çaba sarfediyoruz"

"( İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları) İsrail'in Gazze'ye yönelik olarak 5 Ağustos günü düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum.

"Saldırılarda çocuklar dahil olmak üzere sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez bulduğumuzu belirtmek istiyorum.

"Saldırılar sonrasında bölgede yükselen gerginliği derin endişeyle karşıladığımızı ifade ediyorum. Sözkonusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılmasını temenni ediyoruz"

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Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: '(İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları) Şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "(İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları) Şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum" - Son Dakika
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