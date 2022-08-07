"5'inci İslami Dayanışma Oyunlarının ev sahibi olarak bu önemli misyonu yerine getirmek için çok ciddi bir çaba sarfediyoruz"

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: '(İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları) Şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum' - Son Dakika

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