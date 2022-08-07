"Konya'da elit sporcularımızı ve gençlerimizi bir araya getiren 5'inci İslami dayanışma Oyunları, İslam dünyasının kurumsal işbirliği neticesinde başarabileceklerinin de bir nişanesidir"

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Mehmet Kasapoğlu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Kasapoğlu: '5'inci İslami Dayanışma Oyunları, İslam dünyasının kurumsal işbirliği neticesinde başarabileceklerinin de bir nişanesidir' - Son Dakika

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