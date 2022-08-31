Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

31.08.2022 17:19
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

Kasapoğlu, Kütahya'daki Büyük Zafer'in 100. yılı törenlerinde fenalaşıp yaşamını yitiren gazi oğlu Turgut Kaçmaz'ın Ereğli ilçesindeki cenaze törenine katıldıktan sonra Ereğli Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret etti.

Burada konuşan Kasapoğlu, bugünün Karadeniz Ereğli için güzel ve bereketli bir gün olduğunu belirterek, "İnşallah sezon da hep gönlümüze göre olur. Bereketiyle, bol kazancıyla, kolaylığıyla, Karadeniz Ereğli'miz, Zonguldak'ımız, ülkemiz için hayırlı olur. Bu vesileyle tüm katılımcılara, bu uğraşla hayatını kazanan tüm emekçilerimize, esnafımıza bol kazanç, bereketli sezon diliyorum." dedi.

Daha sonra AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığına geçen Kasapoğlu, partililerle sohbet etti.

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı İHA muhabirinin duyarlı davranışı, yaralı güvercinlerin hayatını kurtardı İHA muhabirinin duyarlı davranışı, yaralı güvercinlerin hayatını kurtardı
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Turgut Kaçmaz, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:41 İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:20:20. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement