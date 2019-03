Gençlik ve Spor Bakanı, Memleketi Kula'ya Yine Müjdelerle Geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kula Belediyesi işbirliğinde, Kulalı gençlerin boş zamanlarını sosyal kültürel sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, gençlik faaliyetlerini planlamak, programlamak yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla Kula'da gençlik merkezi açılması için imzalar atıldı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kaymakam Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Milletvekilleri, Akar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Akar, Siyasi Partilerin ilçe Başkanları, Meclis Üyeleri ve Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri'nin katılımlarıyla Kula Belediyesi konferans salonunda düzenlenen imza protokolü ile imzalar atıldı.Yıkımı yapılan eski kütüphane binasının bulunduğu alana yapılacak olan gençlik merkezinde gençler, Osmanlı Türkçesi, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere onlarca dilde kurslarının verildiği kemandan, neye kadar geleneksel ve batı ekolünden müzikal enstrümanlarla tanışacaklar.

Başkan Tosun; " Kula, Aydınlık Gençleriyle Ayağa Kalkacak"

Kula'da gençlerin gelişebilmesi ve ilerlemesi için her türlü mücadeleyi vereceklerini ifade eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; " Gençler bizim geleceğimiz parlayan yıldızlarımızdır. Onların kültürel sosyal, spor ve her alanda gelişebilmesi için ilçemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk olarak ilçemize çok amaçlı bir spor kompleksi kazandırdık. Şimdi de Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle içinde gençlerimizin kültürel yönden gelişebilmesi için çeşitli faaliyetlerin yapılacağı gençlik merkezimizin imzasını attık. Kulamız tek bir yönüyle değil her yönden gelişen ve ilerleyen bir ilçe olmaya devam ediyor. Kula, aydınlık gençleriyle ayağa kalkacak Ben Kulamıza hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederim" dedi.