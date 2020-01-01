Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: "Marka olabiliriz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: 'Marka olabiliriz' - Son Dakika Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: "Marka olabiliriz"

6 saat önce

Türkiye'nin sporda marka ülke olma hedefine yönelik bir adım attık ve kasım ayında Antalya'da spor turizmi çalıştayı düzenlediklerini belirten Kasapoğlu "Amacımız, Türkiye'nin 2023 stratejisi için hedeflenen 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri hedefine destek vermek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu:

Türkiye'nin sporda marka ülke olma hedefine yönelik bir adım attık ve kasım ayında Antalya'da spor turizmi çalıştayı düzenlediklerini belirten Kasapoğlu "Amacımız, Türkiye'nin 2023 stratejisi için hedeflenen 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri hedefine destek vermek" dedi.


'İMKANLAR GENİŞ'


Kasapoğlu "Spor deyince sadece yarışma dallarını anlamayın. Doğa yürüyüşleri, ekstrem sporlar, tırmanma-dağcılık ve daha pek çok sportif faaliyet var. Türkiye bu anlamda bir cennet. Avrupa ülkelerine yakınlığı ve kaliteli konaklama imkanlarıyla Türkiye'nin spor turizminde marka ülke olmasının önünde hiçbir engel yok" ifadelerini kullandı.


Spor tesisi devrimi ile pek çok branşta önemli spor etkinliklerine ev sahipliği yaptıklarına işaret eden Bakan Kasapoğlu şöyle devam etti: "Hazırlık kampları, özel antrenmanlar ve hazırlık turnuvalarına kadar birçok organizasyonu en mükemmel şekilde gerçekleştirme imkanlarımız mevcut. Ülkemizin dillere destan konukseverliği ise en önemli artımız. Türkiye, coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı spor turizmi potansiyeli çok yüksek bir ülkedir. Dört mevsimin aynı anda yaşandığı, hem yaz hem de kış sporlarının yapılmasına son derece uygun şartlara sahip nadir ülkelerden biriyiz."


Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:32 
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