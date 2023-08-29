Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi Yurtları Kurumu (KYK) başvurularının başladığını duyurdu.
Bakan Bak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları başladı. 950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz. Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek" dedi.
Evleri orta ve ağır hasarlı olan öğrencileri öncelik gurubuna eklediklerini ifade eden Bakan Bak, "Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek. Bu yıl öncelik grubumuza evleri orta ve ağır hasarlı olan öğrencilerimizi de ekledik" ifadelerine yer verdi.
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