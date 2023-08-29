GSB yurt başvuruları başladı - Son Dakika

GSB yurt başvuruları başladı

Son Güncelleme: 29.08.2023 10:34

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi Yurtları Kurumu (KYK) başvurularının başladığını duyurdu.

950 BİN YATAK KAPASİTESİ VAR

Bakan Bak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları başladı. 950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz. Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek" dedi.

EVLERİ HASARLI OLANLARA ÖNCELİK VERİLECEK

Evleri orta ve ağır hasarlı olan öğrencileri öncelik gurubuna eklediklerini ifade eden Bakan Bak, "Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek. Bu yıl öncelik grubumuza evleri orta ve ağır hasarlı olan öğrencilerimizi de ekledik" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel GSB yurt başvuruları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: GSB yurt başvuruları başladı - Son Dakika
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