Türkiye'de, 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış gençlerin küresel bir gençlik kulübü olan "30 Altı 30"da yer almasını amaçlayan program, Türkiye'de ilk defa Gençlik ve Spor Bakanlığında yapıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel bir dergi işbirliği ile Türkiye'de, 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış gençlerin küresel bir gençlik kulübü olan "30 Altı 30"da yer almasını amaçlayan programa ev sahipliği yaptı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "30 altı 30 ödül töreniyle, bulunduğu sektörde ilgilendiği alanda öne çıkmış, lider konumuna gelmiş gençlerimizin başarılarına şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum" dedi.



"Gençlerimizin vizyonu, çalışkanlığı ve heyecanı bizler için her zaman çok büyük bir motivasyon kaynağı"



Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak düzenlenen programın paydaşı olmaktan çok büyük heyecan duyduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Bu önemli etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Gençlerimizin vizyonu, çalışkanlığı ve heyecanı bizler için her zaman çok büyük bir motivasyon kaynağı. Burada da görüldüğü gibi gençlik en büyük gücümüz. Gençlerimizin altına imzasını attığı tüm işlerde gençlerimizin gücünü, potansiyelini ve zenginliğini her zaman görüyoruz. Bu anlamda 30 altı 30 ödül töreniyle, bulunduğu sektörde ilgilendiği alanda öne çıkmış, lider konumuna gelmiş gençlerimizin başarılarına şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Üstelik seçilen gençlerimizin 30 altı 30 listelerinin 9 binden fazla mezunuyla aynı kulübe dahil olacak olması da ayrı bir heyecan kaynağı. Bu saygın kulübün, ülkemizdeki ilk 30 mezunundan biri olmaları da ayrı bir imtihan ayrı bir ayrıcalık. Biz siz değerli gençlerimizde apayrı bir heyecan apayrı bir gurur duyuyoruz. Rabbim yolunuzu bahtınızı açık etsin" diye konuştu.



"Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürürken en büyük itici gücünün gençlerimiz olduğu muhakkak"



Türkiye'nin, dünyada en genç nüfusuna sahip olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Hep ifade ediyoruz gençlerimizin bakanlığı olarak gençlerimizin fiziksel, ruhsal ve fikri anlamdaki imkanlarını artırmak, zenginleştirmek gençliğin gelişimine sosyal anlamda kişisel anlamda katkılarda bulunmak ve onları destekleyici politikalar üretmek, bunları hayata geçirmek bizlerin en önemli görevlerinden bir tanesi. Bunun içinde büyük gayretler ortaya koyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Dünyanın ve Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Bu nedenle de gençlerimizin çağın gerektirdiği niteliklerle donanması ve bu çerçevede imkanlara erişime açık olması ve bunları hazırlamak bizim en büyük önceliklerimizden. Kültürde, sanatta, sporda, bilimde, üretimde, siyasette, ticarette, akademide, ailede kısacası hayatın tüm alanlarında gençlerimizin sahip olduğu vizyon gerçekten takdire şayan. Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürürken en büyük itici gücünün gençlerimiz olduğu muhakkak. Son 18 yılda kat ettiğimiz mesafe gerçekleştirilen devrimler apaçık ortada. Millet olarak bir ve beraber şekilde, istikrarlı sürekli büyüyen bir ekonomiyle kalkınma rakamlarıyla istatistiklerle gerekli üretimde gerek ihracatta ortaya konulan başarılarla tüm dünyaya söyleyecek sözü istikametini kendi belirleyen bir Türkiye meydana geldi."



"Ülkemiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güçlenmeye, ilerlemeye emin adımlarla yürümeye devam ediyor"



Birleşmiş Milletler Kalkınma programı tarafından açıklanan rapora değinen Bakan Kasapoğlu, "İnsani gelişme raporu 2019 olarak açıklanan raporda, 'Çok yüksek insani gelişme kategorisi'ne ülkemiz ilk kez girdi. Bu önemli bir aşama önemli bir seviyeye ve bu rapor dünyada en çok bilinen en saygın kalkınma göstergelerinden bir tanesi. Yine birçok alanda ülkemiz hep birlikte, sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güçlenmeye, ilerlemeye emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Biz de bakanlık olarak Bu doğrultuda imkanlarınızı şartlarımızı her geçen gün geliştirmenin yeni nesillerimize en iyisini en niteliklisini sunmak için çalışma arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.



"1001 proje desteği ile gençlerimizin yanında olduğumuzu ortaya koyan proje sonuçlarını açıkladık"



Bakanlığın geçtiğimiz yıllardan bu yana devam eden "Fikir sizden uygulama sizden" çalışmasına değinen Kasapoğlu, "Bu çerçevede bir proje çağrısına gençlerimizin bu konudaki üretimi olan heyecanını gösteren rekor bir başvuruyu yakaladık. Bu vesileyle de dün biliyorsunuz 1001 proje desteği ile gençlerimizin yanında olduğumuzu ortaya koyan ve bu çerçevede var olan talebi de göz önünde bulundurarak proje sonuçlarını açıkladık. İnşallah proje desteklerimiz gençlerimizle birlikte her gün artarak devam edecek. Proje desteği alan gençlerimize başarı diliyorum. Hayırlı bereketli bir proje dönemi diliyorum. Bundan sonraki süreçte, proje desteği alamayan gençlerimiz hiçbir şekilde ümitsizliğe kapılmasınlar. Onlarda bıkmadan usanmadan çalışmaya, üretmeye devam etsinler. Onlarında yanında olacağız. Üreten düşünen analiz eden kendini geliştiren memleket için insanlık için değerli olan tüm gençlerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Üretimi her alanda artırmak için düşüneceğiz ve düşüncelerimizi paylaşacağız."



Üreten bir gençliğin var olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Neticelendirdiğimiz projelerden 148 tanesi yenilikçi fikirlere ait. Bu projeler kapsamında gönüllükten, sportif yaşam tarzına, girişimciliğe, bilime, sanata, kültüre pek çok proje var. Proje desteği ile ilgili çalışan tüm arkadaşlarımıza, bundan sonraki süreçte çalışmak isteyen tüm arkadaşlarımdan hiçbir projelerini, tabiri caizse bizden saklamamalarını bizimle paylaşmalarını bizim de onları desteklemek için gece gündüz çalışan arkadaşlarımızla birlikte var olacağımızı tekrar ifade etmek istiyorum. Bize sadece tüketen değil. Teknolojide, bilimde, sanatta, ortaya konan pek çok çalışmayı değerlendirerek üreten bir gençliğimiz var. Ama biz bu değerlendirmelerin üretim noktasında daha ileri boyutlara taşınması arzusundayız. İlerlemenin en büyük gücü üretim. Üretimi her alanda artırmak için düşüneceğiz. Düşüncelerimizi paylaşacağız. Çekinmeden özgüven ile inatla inançla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Çığır açan işlere imza atmak, bütün bu projeleri gerçekleştirmek gerçekten kolay işler değil"



"Bugün 30 altı 30 kategorisinde başarıyla aramıza yer alan arkadaşlarımız var" diyen Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sonlandırdı:



"Bu arkadaşlarımız yaptıkları işleri görüyoruz ki farklı bir perspektifle bakmayı, bu bakış açısını yakalamayı başarmış arkadaşlarımız. Akıllı medya platformu, yapay zeka danışmanlık hizmetleri, giyilebilir teknolojiler, inovatif yeşil teknoloji, hizmet sektöründe enerji verimliliği, inovatif klinik ürün ve uygulamalarda çığır açan işlere imza atmak, bütün bu projeleri gerçekleştirmek gerçekten kolay işler değil. 30 altı 30 başarılı genç arasına giren arkadaşlarıma bundan sonraki yaşamlarında daha büyük başarılar temenni ediyorum."



Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış gençlere ödüllerini verdi.



"30 Altı 30" programında ödül alan isimler



Bakanlık Konferans Salonunda düzenlenen programda, bazı kategorilerde grup olarak başarı sağlandığından ödül alacan 36 genç isim ise şöyle:



Sümeyye Boyacı (16) - Sporcu, Yüzme



Ömer Faruk Taştan (26), Faruk Semerci (26) - Kurucu Ortaklar, Genecare



Kerim Kaya (23), Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu (25), Ömer Kaya (24), Okan Şencan (24) - Kurucu Ortaklar, Vircon Group



Dr. Enes Efendioğlu (26) - Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi



Ece Çiftçi (26) - Kurucu, Sosyalben Vakfı



Berkay Aşıkuzun (25) - eSpor Oyuncusu, Supermassive



Alparslan Demir (27) - Kurucu, Bir Yudum Kitap



Tayga Baltacıoğlu (28) - Kurucu Ortak, Mutlubiev



Nisan Ak (28) - Orkestra Şefi



Efe Kethüda (29) - Kurucu, Flank esports



Kaan Günay (28), Onur Kardeşler (27) - Kurucu Ortaklar, Firefly



Cedi Osman (24) - Profesyonel Basketbol Oyuncusu, Cleveland Cavaliers



Sera Ünlü (29) - Kurucu, Kybele



Kadir Demircioğlu - Kurucu Ortak ve CEO - Thread in Motion



Rümeysa Kadak (23) - Milletvekili



Mete Gazoz (20) - Okçuluk Sporcusu



Aleyna Tilki (19) - Müzisyen



Umutcan Duman (28), Mert Necip Barutçu (28) - Kurucu Ortaklar, Evreka



Yusuf Furkan Ergür (25) - Kurucu, Phoenix Enerji



Karsu (29) - Müzisyen



Nathan Candaner (24) - Kurucu Ortak ve CEO, Jobzmall



Dr. Yusuf Yeşil (25) - Kurucu, Yeşil Science



Kerem Deveci (29) - Kurucu, Deveci Tech



Merve Manastır (29) - Kurucu, Manu Atelier



Berkay Şamiloğlu (24) - Kurucu ve CEO, IONED



Ayhancan Güven (21) - Sporcu, Otomobil Yarışcısı



Emine Saraç (29) - Nanomed Diagnostic Biotech



Şebnem Günay (25) - Kurucu, Sebnemgunay



Melissa Yacoub (23) - Kurucu, Discover Consultancy



Recai Serdar Gemici (29) - Kurucu Ortak ve CEO, Albert Health - ANKARA