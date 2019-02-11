Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanlığı 3243 işçi alımı için ilan yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3243 işçi alımı için ilan yayımladı

16 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İŞKUR üzerinden 3 bin 243 personel alımına ilişkin ilan yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3243 işçi alımı için ilan yayımladı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı, İŞKUR üzerinden 3 bin 243 personel alımına ilişkin ilan yayımladı. Buna göre söz konusu kişilerin 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 08:06 

Ekonomi
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