Gençlik ve Spor Bakanlığı 5 projeyi destekleyecek - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı 5 projeyi destekleyecek

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projelerini Destekleme Programı kapsamında Düzce'den gelen projeler arasından 5 projeyi destekleme kararı aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 5 projeyi destekleyecek, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projelerini Destekleme Programı kapsamında Düzce'den gelen projeler arasından 5 projeyi destekleme kararı aldı. 2 Orta Okulu 2 Lise ve 1 Düzce Üniversitesi Öğrenci Topluluğunun projesinin desteklenmesi uygun bulundu.


Gençlik Projeleri Destek Programı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin hayallerini desteklemek, gönüllülük çalışmalarını güçlendirmek, ülkemiz ve insanlık için yenilikçi fikirlere ve girişimlere imkan tanımak, kültürel etkinliklere ve sanata katılımı öncelemek, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak, çevreye ve tüm canlılara duyarlılığı artırmak, aktif bir hayat tarzını teşvik etmek hedefleri doğrultusunda yürütülüyor.


Bu kapsamda 2019/1 çağrı dönemi geçtiğimiz aylarda tamamlanmış Düzce'den de onlarca proje bakanlığa gönderilmişti. Yapılan denetimler sonrasında sonuçlar açıklandı. Böylelikle Düzce'de Mehmet Zahit Kevseri İmam Hatip Ortaokulu'nun, Konuralp Orta Okulu'nun, Çilimli Anadolu Kalkınma Vakfı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ve Düzce Üniversitesi'nde bulunan bir öğrenci topluluğunun projeleri uygun bulundu. Projeler öğrenciler tarafından hayata geçirilecek olması dikkatlerden kaçmazken, 5 projenin de sözleşmeleri imzalandı. 2020 döneminde projeler başlayacak. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:11 Kaynak: İHA
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