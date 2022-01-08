Üye Girişi
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 5 yılda 92 milyon liralık yatırımla Batman'ı 50 modern tesise kavuşturdu - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 5 yılda 92 milyon liralık yatırımla Batman'ı 50 modern tesise kavuşturdu

08.01.2022 11:18
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 5 yılda 92 milyon liralık yatırımla Batman'ı 50 modern tesise kavuşturdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı son 5 yılda yaptığı yatırımlarla Batman'a 50 modern tesis kazandırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı son 5 yılda yaptığı yatırımlarla Batman'a 50 modern tesis kazandırdı.

Huzur ve güven ortamının hakim olduğu Batman'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan yatırımlar sayesinde toplumun her kesimi modern tesislerde sporla buluştu.

Son 5 yılda 92 milyon lirayı aşkın yatırımla öğrenci yurtları, spor salonları, gençlik merkezleri, havuzlar, tenis kortları, futbol sahaları ve atletizm pistleri olmak üzere toplam 50 tesisin kazandırıldığı kentte, yatırımlarla spor alanında dönüşüm yaşandı. Modern tesisler sayesinde çocuk ve gençler spora yöneldi, spora ilginin artmasıyla 41 spor federasyonu Batman'da temsilcilik açtı, federasyonlar bünyesinde lisanslı sporcu sayısı 43 bine yükseldi.

Huzur ve güvenle yatırımlar arttı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, AA muhabirine, huzur ve güvenin oluşmasıyla yatırımların yapılabileceğini söyledi.

Geçmişte Batman için hayal bile edilemeyecek alanlarda şu anda spor faaliyet yürütüldüğünü belirten Özperk, Kozluk ilçesinin sarp dağlarında yamaç paraşütü sporunun gelişmesinin en güzel örneklerden biri olduğunu kaydetti.

Batman'ın genç bir nüfusa sahip olduğunu anlatan Özperk, şunları söyledi:

"Tesislerimiz sayesinde çok farklı kategorilerde takım ve bireysel sporlarda Batman gerçekten güzel bir ivme yakaladı. Masa tenisi kızlar takımımız şu anda süper ligde. Türkiye'nin büyük takımları ile rekabet ediyor. Atletizmde de aynı şekilde. Yakın bir zamanda kick boksta Avrupa'ya dünya şampiyonası için sporcu gönderdik."

Özperk, özellikle en büyük ve gözde yatırımın Yenişehir Stadyumu olduğunu, tam olimpik kapalı yüzme havuzu ve atletizm pistinin de kentteki önemli spor yatırımların arasında olduğunu söyledi.

Bu yıl yeni tesisler yapılacak

Batman Valisi Hulusi Şahin'in Spor Toto Teşkilat Başkanlığıyla imzaladığı protokol ile kente yeni tesislerin de kazandırılacağına dikkati çeken Özperk, bu yıl yapılacak tesisler arasında Hasankeyf ilçesinde yıllardır hayalleri olan 150 kişilik gençlik kampının da yer aldığını anlattı.

Başarı için tesis, altyapı, araç ve eğitmenin olması gerektiğini, bunların sağlanmasıyla başarının da geleceğine işaret eden Özperk, gençlerin tesislere ilgisinin yoğun olduğunu aktardı.

Okul bahçelerine spor tesisleri yaptıklarını bildiren Özperk, geçen yıl 3 okula prefabrik spor salonu, birçok okula halı ve basketbol sahaları yapıldığını anımsattı. Bu sene de 20 okula halı saha yapılacağını, 20 okula basketbol potaları yerleştireceklerini söyleyen Özperk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tesislerle sınırlamıyoruz kendimizi. Çünkü sokak basketbolu ve sokaklar bizim futbol turnuvalarımız ile tesislere gelemeyen gençlerin ayağına gidiyoruz. Sokak ve mahallelerde kendi oyun alanlarında gençler arasında turnuvalar düzenliyoruz."

Geçmişte imkanlar kısıtlıydı

Masa tenisi antrenörü Ali Konak da çocukluğundan beri masa tenisi ile uğraştığını, geçmişte imkanların çok kısıtlı olduğunu söyledi.

Yatırımlarla artık birçok yerde masa tenisi kursunun açıldığını ifade eden Konak, tesisler sayesinde her kesimden çocuğun spora rahat bir şekilde ulaşabildiğini aktardı.

Üniversite öğrencisi Mahsum Bilgiç de modern tesislerden faydalandığını, futbol, basketbol ve voleybol sahalarından istifade ettiğini anlatarak, yatırımları dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

YORUMLAR
500

Atletizm, gençlik, Futbol, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanlığı, 5 yılda 92 milyon liralık yatırımla Batman'ı 50 modern tesise kavuşturdu - Son Dakika


Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşinde Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşinde         
11:23
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
10:11
Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı         
09:36
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler         
16:37
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13

Son Dakika Haberleri
11:23 Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşinde
11:05 Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"
11:04 Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı
10:50 Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu
10:45 Alişan'ın eşi Buse Varol'dan "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna cevap: En büyük zenginliğim evlatlarım
10:31 ABD'nin "Ruslar evine girdiği zaman bir daha çıkmaz" açıklamasına Rusya'dan ağır cevap: Amerikalılar evine girerse tecavüze uğramamak zor
10:30 Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti
10:29 Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yeni takımını buldu! Sözleşmeyi imzaladı
10:26 Aynı ilçe, aynı yöntem! Oğlun cinayet işledi dediler, bütün altınlarını aldılar!
10:20 Sosyete bu aileyi konuşuyor! Karısının 4 yaşındaki oğluna alkol içirdiği söyleyen baba isyan etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 11:35:04. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanlığı, 5 yılda 92 milyon liralık yatırımla Batman'ı 50 modern tesise kavuşturdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement