Gençlik ve Spor Bakanlığı, 5 yılda 92 milyon liralık yatırımla Batman'ı 50 modern tesise kavuşturdu - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı son 5 yılda yaptığı yatırımlarla Batman'a 50 modern tesis kazandırdı.

Huzur ve güven ortamının hakim olduğu Batman'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan yatırımlar sayesinde toplumun her kesimi modern tesislerde sporla buluştu.

Son 5 yılda 92 milyon lirayı aşkın yatırımla öğrenci yurtları, spor salonları, gençlik merkezleri, havuzlar, tenis kortları, futbol sahaları ve atletizm pistleri olmak üzere toplam 50 tesisin kazandırıldığı kentte, yatırımlarla spor alanında dönüşüm yaşandı. Modern tesisler sayesinde çocuk ve gençler spora yöneldi, spora ilginin artmasıyla 41 spor federasyonu Batman'da temsilcilik açtı, federasyonlar bünyesinde lisanslı sporcu sayısı 43 bine yükseldi.

Huzur ve güvenle yatırımlar arttı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, AA muhabirine, huzur ve güvenin oluşmasıyla yatırımların yapılabileceğini söyledi.

Geçmişte Batman için hayal bile edilemeyecek alanlarda şu anda spor faaliyet yürütüldüğünü belirten Özperk, Kozluk ilçesinin sarp dağlarında yamaç paraşütü sporunun gelişmesinin en güzel örneklerden biri olduğunu kaydetti.

Batman'ın genç bir nüfusa sahip olduğunu anlatan Özperk, şunları söyledi:

"Tesislerimiz sayesinde çok farklı kategorilerde takım ve bireysel sporlarda Batman gerçekten güzel bir ivme yakaladı. Masa tenisi kızlar takımımız şu anda süper ligde. Türkiye'nin büyük takımları ile rekabet ediyor. Atletizmde de aynı şekilde. Yakın bir zamanda kick boksta Avrupa'ya dünya şampiyonası için sporcu gönderdik."

Özperk, özellikle en büyük ve gözde yatırımın Yenişehir Stadyumu olduğunu, tam olimpik kapalı yüzme havuzu ve atletizm pistinin de kentteki önemli spor yatırımların arasında olduğunu söyledi.

Bu yıl yeni tesisler yapılacak

Batman Valisi Hulusi Şahin'in Spor Toto Teşkilat Başkanlığıyla imzaladığı protokol ile kente yeni tesislerin de kazandırılacağına dikkati çeken Özperk, bu yıl yapılacak tesisler arasında Hasankeyf ilçesinde yıllardır hayalleri olan 150 kişilik gençlik kampının da yer aldığını anlattı.

Başarı için tesis, altyapı, araç ve eğitmenin olması gerektiğini, bunların sağlanmasıyla başarının da geleceğine işaret eden Özperk, gençlerin tesislere ilgisinin yoğun olduğunu aktardı.

Okul bahçelerine spor tesisleri yaptıklarını bildiren Özperk, geçen yıl 3 okula prefabrik spor salonu, birçok okula halı ve basketbol sahaları yapıldığını anımsattı. Bu sene de 20 okula halı saha yapılacağını, 20 okula basketbol potaları yerleştireceklerini söyleyen Özperk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tesislerle sınırlamıyoruz kendimizi. Çünkü sokak basketbolu ve sokaklar bizim futbol turnuvalarımız ile tesislere gelemeyen gençlerin ayağına gidiyoruz. Sokak ve mahallelerde kendi oyun alanlarında gençler arasında turnuvalar düzenliyoruz."

Geçmişte imkanlar kısıtlıydı

Masa tenisi antrenörü Ali Konak da çocukluğundan beri masa tenisi ile uğraştığını, geçmişte imkanların çok kısıtlı olduğunu söyledi.

Yatırımlarla artık birçok yerde masa tenisi kursunun açıldığını ifade eden Konak, tesisler sayesinde her kesimden çocuğun spora rahat bir şekilde ulaşabildiğini aktardı.

Üniversite öğrencisi Mahsum Bilgiç de modern tesislerden faydalandığını, futbol, basketbol ve voleybol sahalarından istifade ettiğini anlatarak, yatırımları dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.