Gençlik ve Spor Bakanlığı: "57. Alay ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı: "57. Alay ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılında 57. Alay paylaşımı

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı, 106 yıl önce bugün Çanakkale'de canlarını ortaya koyarak vatan savunması yapan 57. Alay'ı ve şehitleri andı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı sebebiyle sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile canlarını ortaya koyarak vatan savunması yapan 57. Alay'ı andı. Bakanlık hesaplarından, "Dün kendinden fazla kuşanmış düşmanın üstüne korkusuzca gidenlerin, son nefere kadar vatan mücadelesine canını verenlerin anısı için bugün #AynıRuhlaYürüyoruz. 57. Alay ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" mesajı ile paylaşılan videoda, "Cihana bedel bir alay, korkusuzca yürüyor. Son nefere, son nefese kadar. Şanlı bir vatan doğuyor" ifadeleri kullanıldı.