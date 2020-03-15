Gençlik ve Spor Bakanlığı: "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın... - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı: 'Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın... - Son Dakika Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı: "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı: "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı:

Gençlik ve Spor Bakanlığı: "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır."

Ankara, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:36 Kaynak: AA
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