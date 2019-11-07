Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya'da "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı" düzenleyecek
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya'da 'Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı' düzenleyecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya'da "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı" düzenleyecek

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 10-13 Kasım tarihlerinde Antalya'da, "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı" düzenleyecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya'da

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, 10-13 Kasım tarihlerinde Antalya'da, "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı" düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 600 milyar dolara yaklaşan küresel spor endüstrisinden alacağı payın arttırılması ana hedefiyle yapılacak çalıştayın parolası ise "Sporda Marka Ülke Türkiye" olarak belirlendi.

Çalıştayda spor turizmi konusunun tüm boyutlarıyla ele alınacağı, "Türkiye Spor Turizmi Stratejisi" ile spor turizmi yol haritasının oluşturulacağı da ifade edildi. Bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşları, acente ve konaklama sektörü temsilcileri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve uzman kişiler çalıştayda yer alacak.

Spor Turizminde "Ürün Çeşitliliği ve Sürdürülebilirlik", "Örgütlenme ve Destinasyon Yönetimi", "Çevre, Planlama ve Tesisleşme", "Yatırım, Finansman ve Teşvik", "Tanıtım, İletişim, Pazarlama" ve "İnsan Kaynağı Yönetimi, Eğitim ve Ar-Ge", çalıştayın konu başlıkları olarak belirlendi.

Antalya'da 4 gün sürecek çalıştayla Türkiye'de spor turizminin bütüncül olarak belirli bir vizyon doğrultusunda, ilgili tüm sportif faaliyetlerini içerecek şekilde geliştirilmesine yönelik etkin ve sürdürülebilir strateji oluşturulması öngörülüyor.

Antalya, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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