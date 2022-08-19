Demirci'nin kırsal mahallelerindeki halı sahalar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Demirci'nin kırsal mahallelerindeki halı sahalar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor

19.08.2022 11:09
Demirci'nin kırsal mahallelerindeki halı sahalar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal mahallelere yapılan 9 halı sahanın aydınlatma sistemleri güneş enerjisi ile çalışıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal mahallelere yapılan 9 halı sahanın aydınlatma sistemleri güneş enerjisi ile çalışıyor.

Demirci Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Kışlak, Minnetler, Kulalar, Mahmutlar, Durhasan, Tekeler, Ulacık, Söğütçük ve Kılavuzlar mahallelerine yapılan halı sahalar hizmete sunuldu. Halı sahaların gece de açık kalması amacıyla güneş enerji panelleri kurularak ışıklandırma yapıldı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, Ulacık Mahallesi'nde gençlerle halı sahada gece maçı yaptı. Müsabaka sonrası gençlerle bir araya gelen Selçuk, onlara forma hediye etti.

Selçuk, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle şimdiye kadar 13 halı saha yaptıklarını hatırlattı.

Özellikle kırsal bölgelerde gece de müsabaka yapılması amacıyla halı sahalara güneş panelleri kurulduğunu dile getiren Selçuk, "Bu sayede gençlerimizle gece maçlarında buluşuyoruz. Bizim gençliğimizde böyle halı sahalarımız yoktu. Çok şükür şimdi devletimizin desteği ile bu yatırımları yapıyoruz. Daha çok kırsal mahallede güneş enerjili halı saha yatırımlarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Resul Demirel ise sıcak havalarda gece maçı yaptıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Manisa FK'dan stat çıkarması Manisa FK'dan stat çıkarması
Kaynak: AA

gençlik, Demirci, Selçuk, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirci'nin kırsal mahallelerindeki halı sahalar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:25 ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
16:01 Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 17:23:34. #1.13#
SON DAKİKA: Demirci'nin kırsal mahallelerindeki halı sahalar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement