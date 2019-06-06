Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanlığı "Farkındayız" projesiyle 40 bin gence ulaştı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı "Farkındayız" projesiyle 40 bin gence ulaştı

52 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığının film, oyun, müzik kliplerindeki olumsuz içerikler konusunda gençlerin farkındalığının artırılması amacıyla hayata geçirdiği "Farkındayız" projesiyle yaklaşık 40 bin gence eğitim verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığının film, oyun, müzik kliplerindeki olumsuz içerikler konusunda gençlerin farkındalığının artırılması amacıyla hayata geçirdiği "Farkındayız" projesiyle yaklaşık 40 bin gence eğitim verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, film, oyun, müzik kliplerindeki olumsuz içerikler konusunda farkındalığın artırılması amacıyla hayata geçirdiği "Farkındayız" projesiyle yaklaşık 40 bin gence ulaştı. Bakanlık, dijitalleşmenin özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği "Farkındayız" projesi kapsamında eğitimler vermeye devam ediyor. Gençleri ve ebeveynleri sanal platformlarda karşı karşıya oldukları çevrimiçi taciz, siber zorbalık, propaganda, dini ve kültürel değerlere hakaret, şiddet ve cinsel içerikli yayınlar, internet bağımlılığı gibi riskler konusunda eğitimler veren bakanlık, Türkiye genelinde düzenlediği seminerlerle 40 bin gence ulaştı. Gençlerle birlikte ebeveynleriyle de iletişim kurarak çalışmalarını yürüten Gençlik ve Spor Bakanlığı, proje kapsamında Gençlik Merkezlerinde görev yapan gençlik liderlerine de 'farkındalık' eğitimi vererek daha çok gence ulaşmayı hedefliyor.

İnternet sitesi oluşturuldu

Proje çerçevesinde kapsamlı bir çalışma yapan bakanlık ayrıca, genç potansiyeli yüksek olan ülkelere karşı planlı bir şekilde uygulanan bilinçaltı tahribatlarla, milli, manevi ve ahlaki değerlere zarar verdiği tespit edilen içeriklerin tüm detaylarını da "www.farkindayiz.gov.tr" web sitesi üzerinden erişime açtı. Sitede ayrıca değerlere karşı olumsuz ögeler taşıyan içeriklerin gönderilebileceği bir ihbar hattı da oluşturuldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:17 Kaynak: İHA
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