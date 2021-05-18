Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Gençlik Haftası' konserini erteledi - Son Dakika

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında düzenlenecek olan Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç konserinin ertelediğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Daha önceden planlanmış Gençlik Haftası konserimiz, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insan hakları ihlalleri ve masumları hedef alan saldırıları nedeniyle Haziran ayına ertelenmiştir. Filistinli kardeşlerimizin yanında, zalimlerin ve katliamların karşısındayız." ifadelerine yer verildi.

OĞUZHAN KOÇ DESTEK VERDİ

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, konserin ertelenme haberine sosyal medya hesabından destek verdi. Oğuzhan Koç, Bakan Kasapoğlu'nu etiketleyerek, "Daha adil,daha mutlu,daha huzurlu, barış dolu günlerde görüşmek üzere" dedi.