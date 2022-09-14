Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Tunç Soyer 'in sözleri) Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz. Bunun babası da aynıydı kendisi de aynı."

Kaynak: AA

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