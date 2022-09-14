Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tunç Soyer'in sözleri) Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tunç Soyer'in sözleri) Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz"

14.09.2022 19:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tunç Soyer'in sözleri) Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi...

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Tunç Soyer'in sözleri) Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz. Bunun babası da aynıydı kendisi de aynı."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, GSB Yurt, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tunç Soyer'in sözleri) Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz' - Son Dakika

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