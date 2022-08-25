Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanan yüzlerce genç Trakya'ya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanan yüzlerce genç Trakya'ya geldi

25.08.2022 11:08
Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanan yüzlerce genç Trakya'ya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında 18-30 yaş arasındakiler için uygulamaya konulan ücretsiz konaklama imkanından faydalanan bazı öğrenciler, yaz tatilinde Trakya'daki tarihi ve turistik yerleri ziyaret ediyor.

CİHAN DEMİRCİ - Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında 18-30 yaş arasındakiler için uygulamaya konulan ücretsiz konaklama imkanından faydalanan bazı öğrenciler, yaz tatilinde Trakya'daki tarihi ve turistik yerleri ziyaret ediyor.

81 ilde seçilen GSB yurtlarında ücretsiz konaklama sunan "Seyahatsever Projesi" kapsamında 15 Temmuz'dan bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 581 genç Tekirdağ'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Haziran'da yaptığı açıklamanın ardından, yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek için kenti tercih eden gençler Gençlik ve Spor Bakanlığının Tekirdağ Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleşti.

Gençler Rakoczi Müzesi, Namık Kemal Evi ve Rüstempaşa Camisi başta olmak üzere kentte bulunan çok sayıda tarihi ve turistik mekanı ziyaret ediyor.

Konaklama imkanından faydalanan gençlerden Zeynep Sude Köktürk, AA muhabirine, Tekirdağ'ı gezmek için Zonguldak'tan geldiğini söyledi.

Köktürk, ücretsiz konaklama imkanının çok güzel bir uygulama olduğunu belirterek "Bu uygulamayı duyar duymaz arkadaşlarımla Tekirdağ'a gelmeyi seçtik. Buranın turistik yerlerini gezdik. Tekirdağ deniziyle, havasıyla güzel bir şehir. Herkesin bu uygulamadan yararlanmasını tavsiye ederim." dedi.

İzmir'den gelen Zeynep Sevinç Akay da projede emeği olanlara teşekkür ederek "Arkadaşlarımla Tekirdağ'a geldim. Burada birçok güzel yeri ziyaret ettik. Bu uygulamanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve her gencin de bu uygulamayı kullanarak gezmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Yiğit Geçbakan ise Ayvalık'tan geldiğini dile getirerek "Bu proje bizler için çok güzel oldu. Tekirdağ'da 3 gün kalacağım. Bu sürede Tekirdağ'ın birçok yerini gezdim. Yurdun imkanları da güzel. Özellikle ücretsiz olması bizim için daha güzel." ifadesini kullandı.

"Gençler olarak böyle projelerin devamını diliyoruz"

Edirne'de de proje kapsamında 15 Temmuz'dan bu yana 455 öğrenci yurtta kaldı.

Projenin başından bu yana 241 kız, 214 erkek öğrenci Sultan Çelebi Mehmet Yurdu'nda konakladı. Öğrenciler yurtlarda kaldıkları süre boyunca Edirne'nin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

İstanbul'dan gelen Senanur Kartal tarihe meraklı olduğunu söyledi. Edirne'de çok sayıda tarihi ve kültürel yapı bulunduğunu anlatan Kartal, "Buraları gezmek istedik ve proje kapsamında geldik. Bizim için çok iyi oldu. İmkanı olmayan öğrenciler istediği yerlere bu projeyle gidebilir, gezebilir. Gençler olarak böyle projelerin devamını diliyoruz." dedi.

Proje kapsamında Kırklareli'ne gelen gençler de kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

YORUMLAR
500
İran'da ilk kez Süper Lig maçında tribünler kadınlara açıldı İran'da ilk kez Süper Lig maçında tribünler kadınlara açıldı Sağanak yağış yolları nehre çevirdi Sağanak yağış yolları nehre çevirdi Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanan yüzlerce genç Trakya'ya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
15:34 Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:27:05. #1.13#
SON DAKİKA: Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanan yüzlerce genç Trakya'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement