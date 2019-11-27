Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri arasında önemli anlaşma
Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri arasında önemli anlaşma - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri arasında önemli anlaşma

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 30 vakıf üniversitesi arasında, uluslararası arenada başarı yakalayan milli sporcuların tam burslu eğitim almaları için önemli bir anlaşma hayata geçirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri arasında önemli anlaşma, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 30 vakıf üniversitesi arasında, uluslararası arenada başarı yakalayan milli sporcuların tam burslu eğitim almaları için önemli bir anlaşma hayata geçirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğrencilerin sporla eğitimi bir arada sürdürebilmesi için 30 vakıf üniversitesiyle önemli bir protokole imza atılacağı belirtildi. Anlaşmayla, uluslararası seviyede önemli başarı kazanan milli sporcuların vakıf üniversitelerinde artık tam burslu okuyabilecekleri kaydedildi.

Protokolün detaylarını yarın bakanlık binasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklayacağı ifade edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:20 Kaynak: AA
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