Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını sonrasında hem gençlik hem de spor alanında yatırım ve projelerinin hız kesmeden devam edeceğine işaret ederek, yıl sonuna kadar 130 gençlik ve spor tesisini, 2022 yılı sonunda da 109 bin 910 yatak kapasiteli 94 yurdu...

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını sonrasında hem gençlik hem de spor alanında yatırım ve projelerinin hız kesmeden devam edeceğine işaret ederek, yıl sonuna kadar 130 gençlik ve spor tesisini, 2022 yılı sonunda da 109 bin 910 yatak kapasiteli 94 yurdu hizmete açmaya planladıklarını kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hem gençlik hem de spor alanında yatırım ve projelerinin, koronavirüs tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, yıl sonuna kadar 130 gençlik ve spor tesisini, 2022 yılı sonunda da 109 bin 910 yatak kapasiteli 94 yurdu hizmete açmaya planladıklarını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, Bakanlığının 2020 - 2022 döneminde yapmayı planladığı yatırım ve projeler hakkında bir değerlendirme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Tesisleşme konusunda zaten çok ileri bir noktadayız ama yatırımlar konusunda 'yeterli' gibi bir anlayışımız yok. Hedeflediğimiz noktaya 'daha çok yatırım' ile geleceksek, neden olmasın? Bizim amacımız, var olan potansiyeli iyi değerlendirmek. O potansiyeli değerlendirmek için de bir tesis gerekiyorsa elbette yaparız. Tesis yapmadaki hızımız ve kalitemiz belli. Bu konuda hiç mütevazı olmaya gerek yok" diye konuştu.

Bakanlık olarak sağlıklı, geleceğe güvenle bakan, değerlerine ve ülkesine bağlı, alnı açık, başı dik, mutlu bir gençlik için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bu memleket de, bu gençlik de hepimizin. Dolayısıyla bizim bütün gayretimiz, onların bugününü de yarınını da mutlu ve huzurlu kılmak. Bunun için de hem gençlik hem de spor alanında yatırımlarımız ve projelerimiz, yaşadığımız bu zor günleri atlatır atlatmaz devam edecek" şeklinde konuştu.

SPOR VE GENÇLİK MERKEZİ YATIRIMLARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yatırım programında yer alan toplam 130 gençlik ve spor tesisini bu yıl sonunda açmayı hedefliyor.

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından, 40 adet spor salonu, 1 adet atletizm pisti, 15 adet yüzme havuzu, 9 adet stadyum, 10 adet kamp eğitim merkezi ve 55 adet gençlik merkezini bu yıl sonuna kadar hizmete sunmayı planlıyor.


Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:44 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla birlikte oldum Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı 701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak         
18:03
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi         
17:05
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü "Şeytana uydum" dedi         
17:02
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı         
17:02
Sağlık çalışanları için Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi         
16:54
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor         
16:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı         
16:51
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü         
16:50
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı         
16:44
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık         
16:22
Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti         
16:21
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi         
16:18
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada         
16:09
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek         
16:00
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı         
15:59
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk         
15:49
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti         
15:47
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı         
15:46
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı         
15:31
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak         
15:22
Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
15:13
Erdoğan, Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi         
15:08
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti         
15:07
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü         
15:05
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak         
14:56
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu         
14:41
Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti         
14:40
İmamoğlu'na İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi         
14:36
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi         
14:26
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 18:27:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]