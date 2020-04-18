Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yıl sonuna kadar 130 gençlik ve spor tesisini, 2022 sonunda da 109 bin 910 yataklı 94 yurdu hizmete açmayı planladıklarını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yıl sonuna kadar 130 gençlik ve spor tesisini, 2022 sonunda da 109 bin 910 yataklı 94 yurdu hizmete açmayı planladıklarını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında hem gençlik hem de spor alanında yatırım ve projelere hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayarak, "2020 yılının sonuna kadar 130 gençlik ve spor tesisini açmayı hedefliyoruz. Toplam 109 bin 910 yatak kapasiteli 94 yurdu da 2022'nin sonunda hizmete sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attıklarını anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Tesisleşme konusunda zaten çok ileri bir noktadayız ama yatırımlar konusunda 'yeterli' gibi bir anlayışımız yok. Hedeflediğimiz noktaya 'daha çok yatırım' ile geleceksek, neden olmasın? Bizim amacımız, var olan potansiyeli iyi değerlendirmek. O potansiyeli değerlendirmek için de bir tesis gerekiyorsa elbette yaparız. Tesis yapmadaki hızımız ve kalitemiz belli. Bu konuda hiç mütevazı olmaya gerek yok."

Bakanlık olarak sağlıklı, geleceğe güvenle bakan, değerlerine ve ülkesine bağlı, alnı açık, başı dik, mutlu bir gençlik için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Bu memleket de bu gençlik de hepimizin. Dolayısıyla bizim bütün gayretimiz, onların bugününü de yarınını da mutlu ve huzurlu kılmak. Bunun için de hem gençlik hem de spor alanında yatırımlarımız ve projelerimiz, yaşadığımız bu zor günleri atlatır atlatmaz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yıl sonuna kadar 130 tesis

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl sonuna kadar Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından, 40 adet spor salonu, 1 adet atletizm pisti, 15 adet yüzme havuzu, 9 adet stadyum, 10 adet kamp eğitim merkezi ve 55 adet gençlik merkezinin açılması hedefleniyor.

Bakanlık, yurt yatırımlarını TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştiriyor. Bu kapsamda inşaatı devam eden ve bu yıl sonuna kadar teslim alınacak 43, 2021 yılında 43 ve 2022 yılında da bir olmak üzere toplam 87 yurdun hizmete açılması planlanıyor.

Bakanlık ayrıca, 2020-2021 yılları arasında kiralama yoluyla 16 bin 610 kapasiteli 7 adet yurdu da hizmete açmayı hedefliyor. Ayrıca bakanlığın, henüz sözleşmesi imzalanmamış, ihale ve proje aşamasında olan toplam 66 bin 100 kapasiteli 66 adet yurt projesi de bulunuyor.

?

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:26 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz arkada kalmasın, dedi Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz 701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı         
18:53
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı         
18:52
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı         
18:46
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti         
18:13
Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak         
18:03
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi         
17:05
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü "Şeytana uydum" dedi         
17:02
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı         
17:02
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular         
16:58
Sağlık çalışanları için Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi         
16:54
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor         
16:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı         
16:51
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü         
16:50
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı         
16:44
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık         
16:22
Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti         
16:21
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi         
16:18
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada         
16:09
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek         
16:00
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı         
15:59
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk         
15:49
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti         
15:47
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı         
15:46
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı         
15:31
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak         
15:22
Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
15:13
Erdoğan, Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi         
15:08
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti         
15:07
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü         
15:05
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 19:24:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]