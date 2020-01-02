Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi, faaliyetlerine başladı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı; gençlerin, sporcuların, öğrencilerin ve kamuoyunun, Bakanlığa ilişkin doğru bilgiye kaynağından ulaşmasına ve iletişim çalışmalarına hız kazandırmak amacıyla Kurumsal İletişim Merkezini (KİM) hizmete açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurumsal İletişim Merkezi ile öğrencilerin, sporcuların, gençlerin ve kamuoyunun, Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin doğru bilgiye kaynağından ulaşması hedefleniyor.

Alanında uzman 50 personelle hizmet veren Kurumsal İletişim Merkezinde soru ve sorunlara anında çözüm bulunuyor.

Kurumsal İletişim Merkezi, gençlik ve spor hizmetleri, eğitim-kültür faaliyetleri, burs-kredi ve yurt işlemleri, gençlik kampları gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetlerine ilişkin tüm birimlerde hizmet veriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yeniden yapılanmasının ardından Bakanlığa bağlı birimlerdeki santral ve çağrı merkezleri de tek çatı altında toplandı.

Bu çerçevede Bakanlık santral hattı 0 312 596 60 00, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü santral hattı 0 312 551 60 00 ile KYK KİM hattı 444 1961 olarak güncellendi.

ALO 145 Sporcu Danışma hattı da 1 Ocak'tan itibaren Kurumsal İletişim Merkezi altında hizmet veriyor.

Kurumsal İletişim Merkezi, 444 0 472 numaralı hattan haftanın 7 günü 24 saat hizmet verecek.