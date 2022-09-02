'ÇEVRE BİZİM EVİMİZ, EV TEMİZ TUTULUR' - Son Dakika
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'ÇEVRE BİZİM EVİMİZ, EV TEMİZ TUTULUR'

02.09.2022 10:37

Gençlik ve Spor Bakanlığı Manavgat Gençlik Merkezi Genç Gönüllüleri, Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) iş birliğiyle Sorgun Mahallesi Mendirek bölgesinde 1,5 kilometrelik sahil bandında çöp toplama etkinliği düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Manavgat Gençlik Merkezi Genç Gönüllüleri, Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) iş birliğiyle Sorgun Mahallesi Mendirek bölgesinde 1,5 kilometrelik sahil bandında çöp toplama etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, çevreyi insanların kirlettiğini belirterek, Çevreyi temiz tutmak zorundayız, çevre bizim evimiz, ev temiz tutulur dedi.

Sorgun Mahallesi Mendirek bölgesi sahil bandında yaptığı gezide çevrede çok sayıda çöp olduğunu tespit eden Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Manavgat Gençlik Merkezi'nden bir farkındalık etkinliği düzenlemesini istedi. Kaymakam Demir'in talebi üzerine harekete geçen Manavgat Gençlik Merkezi Genç Gönüllüleri, DEKAFOK iş birliğiyle Mendirek bölgesinde 1,5 kilometrelik sahil bandında 27 torba çöp topladı.

Çöp toplama etkinliğine Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sert, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ve DEKAFOK Başkanı Seher Akyol ile birlikte katılan Kaymakam Abdulkadir Demir, eşsiz bir güzelliğe sahip olan Manavgat sahillerinin insan eli ile kirletilmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Çevre kirliliği konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini belirten Kaymakam Demir, Çevre kirliliğine bu noktada bir vurgu yapmak istiyoruz. Bu farkındalık etkinliğiyle insanlarımızın vatandaşlarımızın çevrenin farkında olsun istiyoruz. Çevreyi maalesef bizler kirletiyoruz, biz insanlar kirletiyoruz. Temiz tutacak olanlar da bizleriz diye konuştu.

'ÇÖPLER EN YAKIN ÇÖP KUTUSUNA ATILSIN'

Manavgat'ın önemli bir turizm merkezi olduğunu, yerli ve yabancı misafirlerin ziyaret ettiğine dikkati çeken Kaymakam Demir, vatandaşlardan çevreyi temiz tutmalarını istedi. Kaymakam Demir, Piknik yapabilirler, gezebilirler, dolaşabilirler. Bu yaptıkları etkinliklerde çöpler oluşuyorsa bir poşetin içerisine koysunlar en yakındaki çöp kutusuna atsınlar. Yakında bir çöp kutusu yoksa bile araçlarıyla gelmişlerse, araçlarıyla birlikte en yakın çöp kutusuna kadar götürsünler ve atsınlar diye konuştu.

Çevrenin temiz tutulmasının birçok açıdan önemli olduğunu ifade eden Kaymakam Demir, Çevreyi kirlettiğimiz zaman ne oluyor, çevre bizden intikamını alıyor maalesef hem de çok acı olarak alıyor. Biz çevreyi temiz tutmak zorundayız, çevre bizim evimiz, ev temiz tutulur dedi.

YAKLAŞIK 500 KİLO ÇÖP TOPLANDI

Manavgat Gençlik Merkezi'nden 25 gençlik gönüllüsünün katıldığı ve 3 saat süren çöp toplama etkinliğinde 27 çöp torbası olmak üzere yaklaşık 500 kilo çöp toplandı.

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Kaynak: DHA

Sorgun Mahallesi, Manavgat, Akdeniz, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'ÇEVRE BİZİM EVİMİZ, EV TEMİZ TUTULUR' - Son Dakika

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