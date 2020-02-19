Gençlik ve Spor Bakanlığı müfettişlerine yurt dışında eğitim imkanı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı müfettişlerine yurt dışında eğitim imkanı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığında görev yapan müfettiş ve müfettiş yardımcıları, Avrupa Birliği (AB) Eğitim Programları kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde eğitim programlarına katılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı müfettişlerine yurt dışında eğitim imkanı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığında görev yapan müfettiş ve müfettiş yardımcıları, Avrupa Birliği (AB) Eğitim Programları kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde eğitim programlarına katılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı bünyesinde görevli müfettiş ve müfettiş yardımcılarının AB proje ve programlarına bilgi ve duyarlılığını arttırmak amacıyla 60 müfettiş yardımcısına Ankara'da, 30 başmüfettişe de Antalya'da eğitim verildi.

Programlar sonrasında toplam 22 müfettiş ve müfettiş yardımcısı, İtalya, Almanya, Finlandiya, Lüksemburg, Slovakya, Romanya, Polonya, İngiltere'de çeşitli eğitim programlarına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajans) iş birliğiyle eğitim alan 22 müfettiş ve müfettiş yardımcısı, yabancı dil kursu, hizmet içi eğitim programları, proje ekibi oluşturulması gibi çalışmalarda yer aldı.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla ilan edilen 2019 Gönüllülük Yılı kapsamında da 5 müfettiş yardımcısı, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla gönüllü olarak Afrika'ya kurban dağıtım organizasyonuna gönderildi.

Avrupa Birliği, Ankara, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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