Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na 11 bin 455 personel alınacak! İşte kadrolar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden istihdam müjdesi verdi. Bak, bakanlığa 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Buna göre, bakanlığa merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alınacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.

Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

"AİLEMİZ BÜYÜYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dört bir yanında tesis yapıldığını belirterek, "Hem gençlerimiz hem de sporcularımız için en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bu amaçla bakanlığımızda istihdam edilmek üzere toplamda 11 bin 455 yeni personel alımı gerçekleştireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemiz büyüyor. Aramıza katılacak yeni çalışma arkadaşlarımızla daha da güçleneceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.