Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli (temizlik) alınacağını açıkladı.

'HER GEÇEN GÜN BAKANLIK AİLEMİZİ GENİŞLETİYORUZ'Bir yandan gençlere, vatandaşlara hizmet sunarken, bir yandan da ülkenin yetişmiş iş gücünü istihdam etmenin çabası içerisinde olduklarını söyleyen Kasapoğlu, "Sporda ve gençlik alanında ortaya koyduğumuz politikalar, yurdun dört bir yanında yükselen tesisler, hizmetlerin standardının korunması noktasında personel alım ihtiyacını da doğuruyor. Biz de bu süreçleri hızlı ve objektif bir şekilde yürüterek, her geçen gün Bakanlık ailemizi genişletiyoruz" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirilecek 4 bin 147 personel alımının şimdiden hayırlı olmasını diledi.BAŞVURULAR 10-15 EYLÜL 2022 TARİHLERİNDE YAPILACAK

Adayların başvurularını, 10- 15 Eylül 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecekleri belirtildi.