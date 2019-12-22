Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Erzincan'a 58 milyon 751 bin TL'lik yatırım yapılacak - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Erzincan'a 58 milyon 751 bin TL'lik yatırım yapılacak

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Erzincan'a 58 milyon 751 bin TL'lik sportif yatırım yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Erzincan'a 58 milyon 751 bin TL'lik yatırım yapılacak, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Erzincan'a 58 milyon 751 bin TL'lik sportif yatırım yapılacak.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yarın Erzincan'da yapılacak olan sportif yatırımlara ilişkin protokol imzalanacak.


Erzincan'a toplamda 58 milyon 751 bin TL tutarında yapılacak yatırımlar şu şekilde:


5 adet (24*44 metre ölçüsünde) kapalı halı saha 3.750.000 TL


5 adet (24*44 metre ölçüsünde) açık halı saha 1.500.000 TL


12 adet açık basketbol sahası 720.000 TL


1 adet tip antrenman spor sahası 2.300.000 TL


1500 seyircili spor salonu 17.500.000 TL


Doğa sporları tesisleri 12.981.000 TL


Ergan Dağına Sporcu Kamp Merkezi, sentetik ve doğal çim yüzeyli futbol sahası ve ikili soyunma odası 20.000.000 - ERZİNCAN

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:41 Kaynak: İHA
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