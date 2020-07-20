Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Dünya Satranç Günü kutlandı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Dünya Satranç Günü kutlandı

20 Temmuz Dünya Satranç Günü, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile kutlandı.

20 Temmuz Dünya Satranç Günü, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile kutlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye Satranç Federasyonu(TSF) Başkanı Gülkız Tulay ile Büyük Usta statüsünde olan Milli Sporcu Kübra Öztürk katıldı. Etkinlikte konuşan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Her alanda; sporuyla, sanayisiyle, ekonomisiyle, altyapısıyla zirveye oynayan bir ülkeyiz" dedi.

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Koronavirüs önlemleri çerçevesinde "Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte Bakan Kasapoğlu 64 branşa ciddi anlamda destek veren bir bakanlık olduklarını belirterek, "Bakanlığımızda sizleri, satranç camiamızın değerli yönetici ve sporcularını ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Her biri birbirinden değerli bu genç sporcularımız ile buluşmak bizim için gerçekten çok heyecan ve mutluluk verici. Ben özellikle Satranç Federasyonumuza, başkanına ve yönetimine teşekkür ediyorum. Tabi bugün Dünya Satranç Günü ve tüm satranç severleri ve satranç ailesini tebrik ediyorum ve satranç günlerini kutluyorum. Ülkemiz her alanda gerçek manada sporuyla, sanayisiyle, ekonomisiyle, altyapısıyla hakikaten zirveye oynayan bir ülkeyiz. O yüzden spordaki gelişmelerimiz, gençliğimizin yarınlara yönelik çalışmaları bizler için çok heyecan verici. Bu manada her geçen gün her alanda, sporu sadece birkaç branş ile değil pek çok branş ile önemseyen ve bu anlamda gerek yatırım gerekse pek çok çalışmayı önceleyen bir bakanlık olarak heyecanımız bu yönde hep diri tutma yönünde gayretlerimiz var. Sporun her branşını özellikle altyapısıyla yarınlara yönelik yaklaşımlarıyla önemsediğimizi ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiğimizi de ifade etmek istiyorum. 64 branşa ciddi anlamda destek veren bir bakanlığız. Satranç 1 milyona yakın lisansı sporcusuyla hakikaten en önde gelen spor branşı sporcu sayısı bakımından. Satranç sabrı, analiz etmeyi, karar almayı ve bu anlamda gerekli refleksleri hızlı bir şekilde göstermeyi gerektiren odaklanmayı ortaya koyan, pek çok noktada hem spor hem hayat noktasında bizi başarıya götüren bir branş" şeklinde konuştu.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, aylar sonra faaliyette bulunmanın kıymetli olduğu vurgusu yaparak, "16 Mart'tan itibaren evde kal hareketsiz kalma dedik ve evde kal satrançla kal ile başladık. Şimdi artık yeni normalleşme sürecinde yavaş yavaş sahaya çıkacağız. İlk kez de burada bu faaliyeti yapıyoruz hem de çok özel bir günde. 20 Temmuz Dünya Satranç Günü'nde bir aradayız. Her zaman olduğu gibi yanımızda olduğunuz için müteşekkiriz. Sayın bakanım Türk sporu sizinle daha güçlü" dedi.

Daha sonra Bakan Kasapoğlu, TSF tarafından kendisine hediye edilen karakalem çizimi tabloyu kabul etti. Program toplu hatıra fotoğraflarının çekimi ile sona erdi.

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 19:36 Kaynak: DHA

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