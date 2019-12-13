Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 30 gencin ödüllendirildiği programla ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 30 gencin ödüllendirildiği programla ilgili açıklama - Son Dakika Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 30 gencin ödüllendirildiği programla ilgili açıklama

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçen çarşamba 30 gencin ödüllendirildiği "30 Altı 30" programı ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 30 gencin ödüllendirildiği programla ilgili açıklama, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçen çarşamba 30 gencin ödüllendirildiği "30 Altı 30" programı ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 Aralık 2019 tarihinde Forbes Dergisi'nin organize ettiği, sanat, siyaset, spor, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış 30 gencin ödüllendirildiği, '30 Altı 30' programı düzenlenmiştir.

Etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sadece kongre salonunu tahsis etmek suretiyle mekan desteği sağlanmıştır. Bakanlığımızın; organizasyonda, ödüllerin kimlere verileceğinde ve jüri seçiminde herhangi bir dahli yoktur.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili kişiye ödül verdiğine dair sosyal medyada yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Sayın Bakanımız tarafından ödül verilen isimler aşağıda listelenmiştir:

Sümeyye Boyacı (16): Sporcu, yüzme.

Ömer Faruk Taştan (26)/ Faruk Semerci (26): Kurucu Ortaklar, Genecare.

Kerim Kaya (23)/ Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu (25)/ Okan Şencan (24): Kurucu ortaklar, Vircon Group.

Dr. Enes Efendioğlu (26): Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi.

Ece Çiftçi (26): Kurucu, Sosyalben Vakfı.

Alparslan Demir (27): Kurucu, Bir Yudum Kitap.

Efe Kethüda (29): Kurucu, Flank esports.

Sera Ünlü (29): Kurucu, Kybele.

Kadir Demircioğlu: Kurucu ortak ve üst yönetici, Thread in Motion.

Rümeysa Kadak (23): Milletvekili.

Mete Gazoz (20): Okçuluk sporcusu.

Umutcan Duman (28)/ Mert Necip Barutçu (28): Kurucu ortaklar, Evreka.

Yusuf Furkan Ergür (25): Kurucu, Phoenix Enerji.

Nathan Candaner (24): Kurucu ortak ve üst yönetici, Jobzmall.

Dr. Yusuf Yeşil (25): Kurucu, Yeşil Science.

Kerem Deveci (29): Kurucu, Deveci Tech.

Berkay Şamiloğlu (24): Kurucu ve üst yönetici, IONED.

Ayhancan Güven (21): Sporcu, otomobil yarışçısı.

Emine Saraç (29): Nanomed Diagnostic Biotech.

Şebnem Günay (25): Kurucu, Sebnemgunay.

Melissa Yacoub (23): Kurucu, Discover Consultancy.

Recai Serdar Gemici (29): Kurucu ortak ve üst yönetici, Albert Health."


Ortaklar, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:13 Kaynak: DHA
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