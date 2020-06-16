Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Amasya'ya 54 Milyon TL'lik yatırım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya Valisi Osman Varol, Amasya milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyet ile Ankara'da bir araya geldi. Bakanlık Merkez Binası'nda gerçekleşen kabulde, Amasya'ya yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan 54 Milyon TL'lik protokol imzalandı.

İmza töreninde konuşan Kasapoğlu, pandemi süreci sonrası ilk protokolü Amasya ile gerçekleştirdiklerini belirtti. Kasapoğlu, hız kesmeden tüm çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Amasya başlangıçların şehri öncü şehir. Biz de pandemi süreci sonrası ilk protokolümüzü Amasya ile gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonra da hız kesmeden üretmeye, milletimiz için, gençlerimiz, sporcularımız için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'yi sporda öncü, gençliğiyle güçlü bir ülke yapmanın doğrultusunda hedeflerimizi inşallah hem bugüne yönelik hem geleceğe yönelik güçlü bir şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu ideale emek vermeye, bu ideal için ter dökmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz hep birlikte önemli bir süreci yaşadık yaşıyoruz. Pandemi tüm dünyanın mücadele ettiği çok zor bir sınav. Hamdolsun bizler çok güçlü çok başarılı bir sınavı birlikte verdik. Ülke olarak hakikatten gelişmiş olduğunu bildiğimiz, gördüğümüz ülkelerin çok çok önünde başarıyla bu süreci yönetiyoruz. Sağlık altyapımız, insan kaynağımız bu anlamda sağlık çalışanlarımız bu süreçteki başarının en önemli faktörleri. Ama bunun birlikte ülkemizin son 18 yılda sayın cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde her alanda yaşadığı devrimler bu başarının tabi ki diğer önemli aktörleri. Bu çerçevede bakanlığımızın yurtları ülkemizin dört bir yanında inşa edilmiş, kalitesiyle konforuyla ve sağlanan tüm imkanlarıyla ülkemizin sahip olduğu yurt altyapısı da önemli bir misyonu sergiledi. Biliyorsunuz virüsün yurtdışı kaynaklı olması karantina sürecini zaruri kılan bir durumdu. Bu altyapı ve yurtlarımızı öğrencilerimiz için inşa edilen ama gerektiğinde bu milletin tüm fertlerine yuva olma misyonunu bu süreçte başarıyla önemli bir sınavı verdi" dedi.Anadolu'da ihtiyaçları yerinde görerek yerine getirme çabalarının devam edeceğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Anadolu'yu her geçen gün ihya etme çalışmamız olacak. Güçlü Anadolu'nun güçlü Türkiye olduğunun bilincindeyiz. Sayın valimizle milletvekillerimizle, ilçemizin tüm yöneticileri ile bir araya gelme fırsatı yakalamıştık. Bu süreçte de biliyorsunuz Amasya'mızın spor gündemini, gençlerimizin geleceğini nasıl güçlü kılarız onların istişarelerini gerçekleştirmiştik. Sultan Bayezid'in şehri Amasya'yı hem sporda hem gençlik yatırımlarında öncü kılmanın çabalarını ilk adımını orada hep birlikte atmıştık. Anadolu'muz ile olan iş birliğimizi hem ihtiyaçları yerinde görerek bizzat yerine getirme çabamız devam edecek. 7 adet sentetik yüzeyli futbol sahası, 3 adet olimpik yüzme havuzunu, 2 adet gençlik merkezi, 1 adet antrenman salonu, 500 seyircili spor salonu, güreş sahası ve kamp eğitim merkezi. Bununla birlikte Amasya'da sadece bugün değil 18 yıldır ciddi bir tesisleşme var. Bu tesisleşme bakım onarım gerektiren tesisleşme. Bu çerçevede de gençlik merkezinin gerek spor salonları gel futbol sahalarının içinde bulunduğu bakım onarım da söz konusu. 7 adetini de bu protokol çerçevesinde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.