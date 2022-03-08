SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı

Bakan Kasapoğlu: Kadınlarımızın dünyayla rekabette hep üst sıralarda olmaları için çalışıyoruz

İSTANBUL,(DHA)- Gençlik ve Spor Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı bir video ile kutladı. Yayınlanan videoda, bakanlığın "Kadın Odaklı Spor" politikasının sonucu olarak bir çok branşta gelen başarılara atıf yapılırken, dünyanın Türk kadınının başarısını alkışladığı vurgulandı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türkiye'deki 11 milyon lisanslı sporcunun yüzde 40'ının kadın olduğu ve bu sayının Cumhuriyet tarihinde en yüksek oran olduğu belirtilirken, dünyanın Türk kadınının başarısını alkışladığı vurgulandı. Videoda aynı zamanda Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda toplamda 12 kadın sporcu ve 1 kadın takımın madalya kazandığı, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda ise katılan kadın sporcu sayısının, erkek sporcu sayısından fazla olduğu ifade edildi. Video, "Kadın sporcularımız 2021 yılında dünyada 752'si altın, 724'ü gümüş, 878'i bronz toplam 2 bin 354 madalya kazandı. Kadın odaklı spor politikamız meyvelerini veriyor. Dünya Türk kadının başarılarını alkışlıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" mesajı ile sona erdi.

ŞAMPİYON KADIN SPORCULARIN İSİMLERİ VATANDAŞIN DİLİNDE

Videoda vatandaşlarla yapılan sokak röportajlarına da yer verildi. Türkiye'nin en iyi golcüsü kim ', Hangi takımı tutuyorsunuz ', Bu güne kadar izlediğiniz en iyi boksör kimdir ' gibi soruların yer aldığı röportajlara verilen yanıtlarda, kadın sporcuların isimlerinin söylenmesi dikkat çekti.

BAKAN KASAPOĞLU: KADINLARIMIZIN DÜNYAYLA REKABETTE HEP ÜST SIRALARDA OLMALARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yaptığı paylaşımla kutladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadın Odaklı Spor bizim en önemli vizyonlarımızdan biri. Projelerimizi hem profesyonel anlamda kadın sporcularımızın gelişimi; hem de tüm kadınlarımızın sporu günlük yaşamlarının bir parçası yapması perspektifiyle hayata geçiriyoruz. Bunun yanında gençlik merkezlerimizde de kadınlarımızın çok önemli bir rolü var. İşte Olimpiyat Oyunları'nda ve Paralimpik Oyunlarda kadınlarımızın yakaladığı başarılar ortada. Lisanslı kadın sporcu sayımızın toplam sporcu sayısı içindeki oranı %40'a yükseldi. Bu Cumhuriyet tarihindeki en yüksek oran. Bokstan, voleybola, okçuluğa, golbole, atletizme, cimnastiğe, güreşe kadar pek çok branşta kadınlarımız etki alanlarını genişletiyor. Gençlik merkezlerimizde 3 milyona yaklaşan üyemiz var ve %52'si kadın. Biz 365 günün her gününde kadınlarımızın sporda etkin olabilmeleri, yeteneklerini ortaya koyabilmeleri ve dünyayla rekabette hep üst sıralarda olmaları için çalışıyoruz. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyorum."