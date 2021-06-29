Üye Girişi
Son dakika haberi! SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'a yatırım için protokol - Son Dakika

Son dakika haberi! SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'a yatırım için protokol

29.06.2021 15:22

Gelen son dakika haberlerine göre SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'a yatırım için protokolNesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'a yatırım için protokol

Nesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Vali Hüseyin Aksoy, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Aydın heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina'da gerçekleşen protokol töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, Aydın'da lisanslı sporcu sayısının 110 bin 553 olduğunu vurgulayarak, "Aydın'da 38 olan gençlik spor tesislerimizin sayısını 71'e çıkardık. 1422 yatak kapasiteli 3 yurt sayımızı 14'e ve kapasitemizi 8 bin 778'e ulaştırdık. Aydın'da gençlik merkezi yok iken; biz bugün 2 gençlik merkezimiz ile Aydınlı gençlerimizin hizmetindeyiz. İnşallah bugünkü protokolle beraber Aydın'a yeni merkezler de kazandıracağız. Aydın'da 19 yıl önce 5 bin 236 olan lisanslı sporcularımızın sayısı bugün 110 bin 553'tür. Aydın'ın sportif, enerjik gençlerine, çocuklarına ve çocuklarımızı sporla buluşturan ailelerimize bütün kalbimle teşekkür ederim. Bu teveccüh bize ilham veriyor, daha iyisini yapmak adına gücümüze güç katıyor. Bugün ise Aydın'a ve 17 ilçesine müjdeler vermek için buradayız. Efeler Diyarı'na ve 17 ilçesine yarı olimpik yüzme havuzları, gençlik merkezleri, spor salonları, futbol-basketbol- voleybol sahaları, tenis kortu, 150 basket potası, yürüyüş yolu gibi birbirinden kıymetli eseri barındıran bir protokol imzalıyoruz. Hayırlı uğurlu, bereketli olsun" dedi.

"SPORU BİR HAYAT TARZI HALİNE GETİRECEĞİZ"

"Aydın'dan Bolu'ya, Şırnak'tan Kırşehir'e kadar, bakanlığımızın imkanlarından istifade edemeyen tek bir evladımız kalmayıncaya kadar çalışacağız" diyen Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Var olanları güçlendireceğiz, eskileri yenileyeceğiz, eksikleri tamamlayacağız. Hem şehirleri imar ve ihya edeceğiz hem gönüller yapacağız. 7 gün 24 saat açık olacak bu tesislerimizi, el birliğiyle dolduracağız. Sporu bir boş zaman aktivitesi olmaktan çıkarıp, bir hayat tarzı haline getireceğiz. Biliyorsunuz 81 ilimizde olağanüstü bir yüzme seferberliği yürütüyoruz. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' diyerek geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla gencimize yüzme öğrettik. Hedef büyüterek bu yıl projemizi sürdüreceğiz. Basketbolu yaygınlaştırıyoruz. Yeni 12 Dev Adamlar yetiştiriyoruz. İşte Aydın'a inşa edeceğimiz 150 basket potası da bu seferberliğin bir ürünü. İnşallah bu vesileyle Aydın'da geleceğin dev adamlarını yetiştireceğiz. Bununla beraber ülkemizin her köşesinde atletizm, cimnastik gibi branşları da yaygınlaştıracağız."

Son dakika haberi! SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'a yatırım için protokol
Son dakika haberi! SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'a yatırım için protokol
Son dakika haberi! SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'a yatırım için protokol
Son dakika haberi! SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'a yatırım için protokol

Mehmet Kasapoğlu, Hüseyin Aksoy, Milletvekili, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'a yatırım için protokol - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adalar için elektrikli araç ihalesine katılım olmadı, İBB ileri bir tarihe erteledi 15:40 Adalar için elektrikli araç ihalesine katılım olmadı, İBB ileri bir tarihe erteledi Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor 15:33 Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor Twitch rekoru kırıldı! BBL Academy yayıncısı Falconn2k, 36 gün yayın yaptı 15:26 Twitch rekoru kırıldı! BBL Academy yayıncısı Falconn2k, 36 gün yayın yaptı
Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin 15:18 Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi 14:53 Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi 5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil 14:16 5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil
Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek 13:43 Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu 12:22 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu

Son Dakika Haberleri
15:47 Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi
15:22 İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi
15:14 Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı
14:53 Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi
14:41 Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz
14:39 Aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor! Ankara'da tren ve otobüs garlarında korona aşısı hizmeti başladı
14:38 Özel okul zam oranları belli oldu! En fazla yüzde 24.72 oranında zam talep edilebilecek
13:55 Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!
13:36 İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı         
15:37
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi         
15:27
İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi         
15:23
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı         
15:15
Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz         
14:42
Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti! Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!         
13:56
Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi         
13:40
Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi         
12:18
Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı         
12:06
Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu         
11:05
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 15:52:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'a yatırım için protokol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement