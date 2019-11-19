Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bursa'ya 85 milyon TL'lik yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa ilçe belediyeleri arasında Bursa'da yapılacak spor tesisleri için 85 milyon TL'lik protokol imzalandı.



Protokol töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu protokol Bursa'ya olan inancımızın ispatı" ifadelerini kullanırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "İstiklal Marşımızın okutulması, bayrağımızın göndere çekilmesi için Bursa olarak üzerimize düşeni yapacağız" şeklinde konuştu.



Bakan Kasapoğlu: "Bursa bizim göz bebeği şehrimiz"



Bursa'nın bir spor şehri olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün günlerden Bursa. Bursa bizim göz bebeği şehrimiz. Tarihi, coğrafyasıyla, eşsiz insanıyla Bursa'ya büyük bir sevgimiz ve saygımız var. Bursa'nın aynı zamanda spor şehri olduğunu hepimiz biliyoruz. Spor tarihine baktığımızda Bursa'nın gücünü etki alanını, Bursa'dan çıkıp bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızı görmek mümkün. Tabi ki bu nedenle sportif yatırımlarda Bursa mevzu olunca bizlerin de daha hassas ve daha gayretkar olmamız söz konusu. Geçtiğimiz ay Bursa'yı ziyaret ettik. Şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu adına tesis ettiğimiz güzel bir salonumuzu açtık. Kalite açısından olağanüstü, nitelikleri açısından donanımlı bir tesis açmış olduk. Gerek gençlerimizin gerek sporcularımızın özellikle de kadınlarımızın oradaki varlığı, heyecanı kayda değerdi. Bu da Bursa'mızın spor potansiyelinin ne kadar güçlü ve muazzam olduğunu göstermiş oldu. Ben başkanımızı ziyaret edip şehir ve ilçelerimiz ile konuları milletvekillerimiz ve il başkanları ile konuştuk. Bursa'nın yarınları adına, Bursa'nın gençleri için neler yapabiliriz hepsini tek tek mütalaa etme şansımız oldu. Ben şahsen Bursa'nın yerel yönetimler açısından hem gazi mecliste temsili açısından şanslı bir il olduğunu belirtmek istiyorum. Biz de bu gayretler, samimiyetlere Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ülkemizin diğer beldelerinde olduğu gibi aynı heyecanla yaklaşma sorumluluğundayız. Bursa'nın o değerli halkının emrinde olduğumuzu, hizmetinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.



"Bu protokol Bursa'ya olan inancımızın ispatı"



Önemli bir protokol imzalayacaklarının altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bu protokolün Bursa'ya olan inancımızın ispatı, göstergesi olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum. İmzalayacağımız protokolle Bursa'mıza çok önemli tesisleri hem gençlik hem sportif anlamda havuzundan salonuna Gençlik Merkezine kadar bir çok tesisi Bursa'nın hizmetine sunacağız" dedi.



Başkan Aktaş: "Bursa olarak üzerimize düşeni yapacağız"



Birçok tesisin bu protokol ile birlikte Bursa'ya kazandırılacağını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Öncelikle tüm teşkilatın adına bakanımıza teşekkür ediyorum. Projelerimizin hayata geçirilmesi noktasında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız Allah hepsinden razı olsun. Ziyaretlerini gerçekleştirip tespitlerini yapıyorlar. Milletvekillerimiz sağ olsunlar takipçileri oluyorlar. Spor salonlarından gençlik merkezlerine, halı sahalardan yüzme havuzlarına kadar çok önemli projelerin Bursa'ya kazandırılmasında işbirliği yapıyoruz. Bursa önemli ve özel şehir. 81 vilayetimizin ayrı bir güzelliği var ama 3 milyon nüfusuyla, potansiyeliyle Bursa başka bir şehir. Bakanımız buz pistini ve Naim Süleymanoğlu tesislerini açarken Bursa'nın altyapısını, potansiyelini biliyordu ama yerinde görme fırsatı oldu. Türk milli takımı düzeyinde temsiliyetler ve beraberinde İstiklal Marşımızın okutulması, bayrağımızın göndere çekilmesi noktasında Bursa olarak biz de üzerimize düşen vazifeyi yapacağız. Şehirde herkesin sporla buluşması adına özel bir gayret sarf edeceğimizi belirtiyorum" diye konuştu.



Protokoller kapsamında Bursa il merkezi ve 14 ilçesine, 3 gençlik merkezi, 2 gençlik kampı, 10 sentetik çim yüzeyli halı saha, 9 amatör maçların yapıldığı nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2 spor kompleksi, 1 spor salonu, 1 tenis kortu, 1 atletizm salon pisti, 6 tesisin bakımı onarımı, 39 çok amaçlı mini basketbol sahası için 85 milyon lira tutarında yardım yapılacak. - ANKARA