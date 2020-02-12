Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çanakkale'ye 32 Milyon TL'lik yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale'ye yapılacak olan yaklaşık 32 milyon TL'lik yatırım için ilçe belediye başkanları ile protokol imzaladı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çanakkale'ye toplam maliyeti yaklaşık 32 milyon TL olan; 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 2 adet spor salonu, 1 adet nizami sentetik yüzeyli çim saha, 3 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 adet kapalı halı saha, 2 tesisin tamamlanması, 4 tesisin bakım onarımı gibi pek çok çalışmayı hayat geçirdiğimizi buradan müjdeliyoruz. 7/24 yaşayan bu tesislerle, Çanakkalemiz inşallah daha sportif bir şehir olacak. İnşallah bu yatırımların devamı gelecek" ifadelerini kullandı.



"Çanakkale için neler yapabileceğimizi istişare ettik"



Geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu ziyareti sırasında Çanakkale'nin eksiklerini, ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bugün Çanakkale için önemli bir gün. Çanakkaleli hemşehrilerimizin yüzünü güldürecek bir protokolün imzası için bir aradayız. Geçtiğimiz aylarda çalışma arkadaşlarımızla Çanakkale'ye gitmiş ve Çanakkaleli hemşehrilerimizin misafiri olmuştuk. Bize gönül kapılarını sonuna kadar açtıkları için buradan her birine bir kez daha teşekkür ediyorum. Orada Çanakkale'nin kıymetli yöneticileri ile bir araya geldik. Çanakkale için neler yapabileceğimizi istişare ettik. Çanakkale'nin eksiklerini, ihtiyaçlarını yerinde tespit ettik. O günkü saha çalışmamızın, gayretimizin bir ürünü olan bu protokolü Çanakkale'ye kazandırmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim hizmet anlayışımızın ölçüsünü 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarı belirliyor. Dolayısıyla şehirlerimizi, ilçelerimizi sportif, sosyal ve kültürel anlamda güçlendirirken; biliyoruz ki insanımızı da aynı ölçüde güçlendirmiş oluyoruz" diye konuştu.



"Çanakkalemiz inşallah daha sportif bir şehir olacak"



Çanakkale'nin heyecanlı, enerjik, üretken bir şehir olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Girişimciliğe, üretime, çalışmaya önem veren; Türkiye'ye katma değer üreten bir şehir. Biz de Çanakkalemizin gençlik ve spor alanındaki ihtiyaçlarını tamamlayıp Çanakkale'yi sporda da öncü şehir yapmak için bu protokolü hayata geçiriyoruz. Turizmde, ekonomide öncü olan güzel Çanakkale'yi sporun da merkezlerinden biri yapacağız. Bu kapsamda, Çanakkale'ye toplam maliyeti yaklaşık 32 Milyon TL olan; 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 2 adet spor salonu, 1 adet nizami sentetik yüzeyli çim saha, 3 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 adet kapalı hala saha, 2 tesisin tamamlanması, 4 tesisin bakım onarımı gibi pek çok çalışmayı hayat geçirdiğimizi buradan müjdeliyoruz. 7/24 yaşayan bu tesislerle, Çanakkalemiz inşallah daha sportif bir şehir olacak. İnşallah bu yatırımların devamı gelecek" şeklinde konuştu.



"Çanakkaleli hemşehrilerimize, gençlerimize ve Türk sporuna hayırlı olsun"



Yapılan tesislerin 7 gün 24 saat vatandaşa hizmet vereceğinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, biz 'Spor herkes içindir' ilkesine gönülden inanıyoruz. Bu yüzden sporu herkes için ulaşılabilir kılmanın davasını sürüyoruz. Emeğimiz, çabamız, heyecanımız bunun içindir. Bize düşen tesisleri yapmak, inşa etmek ve şehirleri ihya etmektir. O tesislere, varlıklarıyla anlam kazandıracak olan kadını erkeği, çocuğu genciyle, milletimizi bekliyoruz. Bir söz verdik; bu tesisler 7 gün 24 saat milletimize hizmet verecek dedik. Bu uygulama Türkiye'de spor yapmaya vakit bulamama meselesini topyekün çözen bir uygulamadır. Biz de inanıyoruz ki; Çanakkale'nin gençleri bu spor tesisleri, gençlik merkezleri vasıtasıyla kendilerini sporda, bilimde, sanatta daha iyi yetiştirme fırsatı bulacak. Sporda öncü şehir, sağlıklı toplum ve mutlu gençlik idealiyle çalışacak ve inşallah yarınlara daha güçlü, daha mutlu adımlar atacağız. Çanakkale'ye, Çanakkaleli hemşehrilerimize, gençlerimize ve Türk sporuna hayırlı olsun diyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.



Konuşmanın ardından yapılacak yatırımın protokolü imzalandı ve hatıra fotoğrafı çekildi. İmza törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Milletvekilleri Bülent Turan, Jülide İskenderoğlu ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyet katıldı. - ANKARA