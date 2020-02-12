Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çanakkale'ye 32 Milyon TL'lik yatırım - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çanakkale'ye 32 Milyon TL'lik yatırım - Son Dakika Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çanakkale'ye 32 Milyon TL'lik yatırım

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale'ye yapılacak olan yaklaşık 32 milyon TL'lik yatırım için ilçe belediye başkanları ile protokol imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çanakkale'ye 32 Milyon TL'lik yatırım, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale'ye yapılacak olan yaklaşık 32 milyon TL'lik yatırım için ilçe belediye başkanları ile protokol imzaladı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çanakkale'ye toplam maliyeti yaklaşık 32 milyon TL olan; 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 2 adet spor salonu, 1 adet nizami sentetik yüzeyli çim saha, 3 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 adet kapalı halı saha, 2 tesisin tamamlanması, 4 tesisin bakım onarımı gibi pek çok çalışmayı hayat geçirdiğimizi buradan müjdeliyoruz. 7/24 yaşayan bu tesislerle, Çanakkalemiz inşallah daha sportif bir şehir olacak. İnşallah bu yatırımların devamı gelecek" ifadelerini kullandı.


"Çanakkale için neler yapabileceğimizi istişare ettik"


Geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu ziyareti sırasında Çanakkale'nin eksiklerini, ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bugün Çanakkale için önemli bir gün. Çanakkaleli hemşehrilerimizin yüzünü güldürecek bir protokolün imzası için bir aradayız. Geçtiğimiz aylarda çalışma arkadaşlarımızla Çanakkale'ye gitmiş ve Çanakkaleli hemşehrilerimizin misafiri olmuştuk. Bize gönül kapılarını sonuna kadar açtıkları için buradan her birine bir kez daha teşekkür ediyorum. Orada Çanakkale'nin kıymetli yöneticileri ile bir araya geldik. Çanakkale için neler yapabileceğimizi istişare ettik. Çanakkale'nin eksiklerini, ihtiyaçlarını yerinde tespit ettik. O günkü saha çalışmamızın, gayretimizin bir ürünü olan bu protokolü Çanakkale'ye kazandırmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim hizmet anlayışımızın ölçüsünü 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarı belirliyor. Dolayısıyla şehirlerimizi, ilçelerimizi sportif, sosyal ve kültürel anlamda güçlendirirken; biliyoruz ki insanımızı da aynı ölçüde güçlendirmiş oluyoruz" diye konuştu.


"Çanakkalemiz inşallah daha sportif bir şehir olacak"


Çanakkale'nin heyecanlı, enerjik, üretken bir şehir olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Girişimciliğe, üretime, çalışmaya önem veren; Türkiye'ye katma değer üreten bir şehir. Biz de Çanakkalemizin gençlik ve spor alanındaki ihtiyaçlarını tamamlayıp Çanakkale'yi sporda da öncü şehir yapmak için bu protokolü hayata geçiriyoruz. Turizmde, ekonomide öncü olan güzel Çanakkale'yi sporun da merkezlerinden biri yapacağız. Bu kapsamda, Çanakkale'ye toplam maliyeti yaklaşık 32 Milyon TL olan; 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 2 adet spor salonu, 1 adet nizami sentetik yüzeyli çim saha, 3 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 adet kapalı hala saha, 2 tesisin tamamlanması, 4 tesisin bakım onarımı gibi pek çok çalışmayı hayat geçirdiğimizi buradan müjdeliyoruz. 7/24 yaşayan bu tesislerle, Çanakkalemiz inşallah daha sportif bir şehir olacak. İnşallah bu yatırımların devamı gelecek" şeklinde konuştu.


"Çanakkaleli hemşehrilerimize, gençlerimize ve Türk sporuna hayırlı olsun"


Yapılan tesislerin 7 gün 24 saat vatandaşa hizmet vereceğinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, biz 'Spor herkes içindir' ilkesine gönülden inanıyoruz. Bu yüzden sporu herkes için ulaşılabilir kılmanın davasını sürüyoruz. Emeğimiz, çabamız, heyecanımız bunun içindir. Bize düşen tesisleri yapmak, inşa etmek ve şehirleri ihya etmektir. O tesislere, varlıklarıyla anlam kazandıracak olan kadını erkeği, çocuğu genciyle, milletimizi bekliyoruz. Bir söz verdik; bu tesisler 7 gün 24 saat milletimize hizmet verecek dedik. Bu uygulama Türkiye'de spor yapmaya vakit bulamama meselesini topyekün çözen bir uygulamadır. Biz de inanıyoruz ki; Çanakkale'nin gençleri bu spor tesisleri, gençlik merkezleri vasıtasıyla kendilerini sporda, bilimde, sanatta daha iyi yetiştirme fırsatı bulacak. Sporda öncü şehir, sağlıklı toplum ve mutlu gençlik idealiyle çalışacak ve inşallah yarınlara daha güçlü, daha mutlu adımlar atacağız. Çanakkale'ye, Çanakkaleli hemşehrilerimize, gençlerimize ve Türk sporuna hayırlı olsun diyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.


Konuşmanın ardından yapılacak yatırımın protokolü imzalandı ve hatıra fotoğrafı çekildi. İmza törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Milletvekilleri Bülent Turan, Jülide İskenderoğlu ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyet katıldı. - ANKARA

Çanakkale, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emeklilerden 36 TL'lik aidat kesintisi yapıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı
Telefon dolandırıcıları, mağdurların paralarıyla video çekip sosyal medyadan paylaştı Kapalı alanda sigara içene 187 TL, içilmesine müsaade eden işletmeye de 12 bin 938 TL ceza uygulanacak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü

Son Dakika Haberleri
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:38:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çanakkale'ye 32 Milyon TL'lik yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]